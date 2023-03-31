دولي

قناة إسرائيلية: توقعات بأن يبقى غالانت وزيراً للجيش لهذا السبب

قناة إسرائيلية: توقعات بأن يبقى غالانت وزيراً للجيش لهذا السبب
نتنياهو وغالانت
رام الله - دنيا الوطن
كشفت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، الخلافات الصغيرة بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش المقال، يؤاف غالانت.

وقالت إنه من المتوقع أن يظل وزير الجيش غالانت في منصبه، لأن الخلافات بين الطرفين صغيرة.

ووفق القناة، فإن نتنياهو يريد من غالانت الاعتذار عن كل شيء، فيما وزير الجيش مستعد فقط للاعتذار عن توقيت البيان الذي خرج به.

وكان نتنياهو أقال غالانت من منصبه وزيراً للجيش، منتصف الأسبوع الماضي، بعدما أصدر بياناً دعا من خلاله إلى وقف التشريعات القضائية، وذلك قبل يوم واحد فقط من إعلان نتنياهو تجميد هذه التشريعات بعد مسيرات واسعة عمت دولة الاحتلال.

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