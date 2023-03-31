التحرير العربية ترحب بمبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائر وتدعو الى إنهاء الانقسام



وأكد أنه يجب تنفيذ اتفاقات المصالحة الموقعة مستندين علي وثيقة الوفاق الوطني والمبنية على الشراكة الوطنية ، لتعزيز وتوحيد الجهود لمقارعة الاحتلال بالمقاومة الشعبية بكافة أشكالها وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لتشكيل قيادة وطنية موحدة.



وأكد ابو الوليد علي أن المصالحة هي المدخل الأساسي لترتيب البيت الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.





وأكد الفار قائلا نحن في جبهة التحرير العربية ندعم مبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائر الداعية الي انجاز الوحدة والمصالحة وانهاء الانقسام البغيض وتعزيز صمود أبناء شعبنا في ظل العدوان والحصار.







وفي هذا المقام نشكر الأخوة في الهيئة العليا لشؤون العشائر والأخ عاكف المصري على هذه المبادرة، وسنكون دائما الي جانب كل من يساهم في وحدة شعبنا.



رام الله - دنيا الوطنرحب عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية، بسام الفار بمبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائر، وأكد على أهمية ما ورد بها من الوحدة وإنهاء الانقسام كأساس لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.ورحب أبو الوليد الفار عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية ومسؤول مكتب العلاقات الوطنية في غزة بمبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائر والتي جاءت علي لسان مفوضها الأخ عاكف المصري، مؤكداً أن الجبهة مع أي جهد وطني يساهم في استعادة الوحدة وانهاء الانقسام وإنجاز المصالحة.