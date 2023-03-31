دولي

ظاهرة غير مسبوقة.. وقوع تفكك محتمل في الحلقات التي تدور حول زحل

ظاهرة غير مسبوقة.. وقوع تفكك محتمل في الحلقات التي تدور حول زحل
وقوع تفكك محتمل في الحلقات التي تدور حول زحل
رام الله - دنيا الوطن
في ظاهرة وصفت بغير المسبوقة، كشفت دراسة فلكية حديثة، وقوع تفكك محتمل في الحلقات التي تدور حول زحل.

وأشارت الدراسة التي من شأنها أن تساعد على معرفة ما إذا كانت كواكب أخرى في الكون لديها حلقات تدور حولها مثل زحل، إلى زيادة حرارة الغلاف الجوي لهذا الكوكب.

ولم يسبق أن رصد علماء الفلك ظاهرة من هذا القبيل في مجموعتنا الشمسية، وسط توقعات بأن تكون ناجمة عن وقوع تفاعل بين الكوكب والحلقات المحيطة به.

وأبدى علماء فلك من مركز طيران الفضاء "غودارد" التابع لوكالة (ناسا)، تأييدهم لهذه الفرضية.

وذكرت دراسة منشورة في صحيفة (&quot;Planetary Science Journal&quot)، المختصة في شؤون الكواكب والفلك، أن العلماء رصدوا زيادة ملحوظة في الأشعة فوق البنفسجية بالغلاف الجوي لكوكب زحل.

وأوضحت الدراسة أن زيادة مستوى هذه الأشعة يعني أن الجزء العلوي من الغلاف الجوي تعرض لعامل خارجي أدى إلى زيادة الحرارة.

ورجح الباحثون أن يكون هذا الأمر ناجما عن تأثير نيازك متناهية الصغر وجزيئات من رياح شمسية، وأشعة فوق بنفسجية، وقوى كهربائية مغناطيسية تحمل غبارا ذا شحنة كهربائية.

ومن المحتمل أن يكون تساقط هذا العناصر على كوكب زحل قد أحدث التحولات التي تحدثت عنها الدراسة.

ويرى الباحثون أن التفسير الأكثر احتمالا هو أن الجزيئات الجليدية المرتبطة بالحلقات تتساقط في الغلاف الجوي لزحل فتؤدي إلى زيادة الحرارة.

وكانت مركبة الاستكشاف الفضائي المسماة "كاسيني" قد قامت برصد مكونات الغلاف الجوي لكوكب زحل في عام 2017، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأظهرت عملية الاستكشاف، وقتئذ، أن جزيئات كثيرة تساقطت إلى الغلاف الجوي لكوكب زحل، ومصدرها هو الحلقات المحيطة به.

وقال الباحث في علم الفلك، لطفي بن جافل، وهو أحد المشاركين في الدراسة، إن تساقط تلك الجزيئات يحدث تغيرات في الغلاف الجوي لزحل، كما يؤدي أيضا إلى تغيير التركيبة بشكل عام.

أخبار ذات صلة

قناة إسرائيلية: توقعات بأن يبقى غالانت وزيراً للجيش لهذا السبب

قناة إسرائيلية: توقعات بأن يبقى غالانت وزيراً للجيش لهذا السبب

يتقدمهم أردوغان.. الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الرئاسة في تركيا

يتقدمهم أردوغان.. الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الرئاسة في تركيا

ظاهرة غير مسبوقة.. وقوع تفكك محتمل في الحلقات التي تدور حول زحل

ظاهرة غير مسبوقة.. وقوع تفكك محتمل في الحلقات التي تدور حول زحل

مقتل مستشار إيراني إثر قصف إسرائيلي على دمشق.. وحرس الثورة يتوعد بالرد

مقتل مستشار إيراني إثر قصف إسرائيلي على دمشق.. وحرس الثورة يتوعد بالرد

منظمة إسرائيلية تعلن عن جائزة لمن يذبح قرابين عيد الفصح بالأقصى

منظمة إسرائيلية تعلن عن جائزة لمن يذبح قرابين عيد الفصح بالأقصى

صور.. مقتل 35 شخصًا في انهيار أرضية معبد بالهند

صور.. مقتل 35 شخصًا في انهيار أرضية معبد بالهند

دونالد ترامب أول رئيس أمريكي سابق توجه إليه تهمٌ جنائية

دونالد ترامب أول رئيس أمريكي سابق توجه إليه تهمٌ جنائية

تفاصيل مكالمة هاتفية بين بلينكن ووزير خارجية الاحتلال

تفاصيل مكالمة هاتفية بين بلينكن ووزير خارجية الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التحرير العربية ترحب بمبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائر وتدعو الى إنهاء الانقسام

التحرير العربية ترحب بمبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائر وتدعو الى إنهاء الانقسام

هيئة تشجيع الاستثمار تعتمد 4 مشاريع صناعية

هيئة تشجيع الاستثمار تعتمد 4 مشاريع صناعية

الجبهة العربية ترحب بمبادرة شؤون العشائر وتؤكد على ضرورة إنهاء الانقسام

الجبهة العربية ترحب بمبادرة شؤون العشائر وتؤكد على ضرورة إنهاء الانقسام

حماس: نعبّر عن فخرنا بجماهير شعبنا الذين شدّوا الرحال إلى الأقصى

حماس: نعبّر عن فخرنا بجماهير شعبنا الذين شدّوا الرحال إلى الأقصى

الأسير باهر عشة من نابلس يدخل عامه الـ22 والأخير في الأسر

الأسير باهر عشة من نابلس يدخل عامه الـ22 والأخير في الأسر

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

خطيب الأقصى: زحوف المصلين تتحدى الاحتلال وتبعث برسالة وفاء للمسجد

خطيب الأقصى: زحوف المصلين تتحدى الاحتلال وتبعث برسالة وفاء للمسجد

أول تعليق من حماس على إعاقة قوات الاحتلال دخول المصلين للأقصى

أول تعليق من حماس على إعاقة قوات الاحتلال دخول المصلين للأقصى

منوعات

أصالة نصري تتغزل بزوجها: سندي وأبي وحبيبي

أصالة نصري تتغزل بزوجها: سندي وأبي وحبيبي

بعد الانتقادات.. مخرج مسلسل &quot;سر الباتع&quot; يتخذ قراراً مفاجئاً

بعد الانتقادات.. مخرج مسلسل "سر الباتع" يتخذ قراراً مفاجئاً

&quot;رمضان تكريم&quot; لـ تامر حسني تحقق رقماً قياسياً في المشاهدات

"رمضان تكريم" لـ تامر حسني تحقق رقماً قياسياً في المشاهدات

أحمد زاهر يتحدث عن فترة مرضه وموقفه من الزواج مرة أخرى

أحمد زاهر يتحدث عن فترة مرضه وموقفه من الزواج مرة أخرى

بسبب مسلسل (رسالة الإمام).. أشرف زكي يتقدم ببلاغ للقضاء

بسبب مسلسل (رسالة الإمام).. أشرف زكي يتقدم ببلاغ للقضاء

فيديو: نسرين أمين تهدد رامز جلال بعد وقوعها ضحية لبرنامج المقالب

فيديو: نسرين أمين تهدد رامز جلال بعد وقوعها ضحية لبرنامج المقالب

منة فضالي في تصريح جريء: ياسمين صبري ممثلة ضعيفة

منة فضالي في تصريح جريء: ياسمين صبري ممثلة ضعيفة

علي الحجار معلقاً على وقوعه ضحية لرامز جلال: حسيت بالإهانة

علي الحجار معلقاً على وقوعه ضحية لرامز جلال: حسيت بالإهانة

كيف عايد حسن الرداد زوجته إيمي سمير غانم بذكرى ميلادها؟

كيف عايد حسن الرداد زوجته إيمي سمير غانم بذكرى ميلادها؟

فيديو: ماذا قال جورج وسوف في الاتصال الأخير مع نجله وديع

فيديو: ماذا قال جورج وسوف في الاتصال الأخير مع نجله وديع

عربي

الرئيس التونسي يعفي والي قابس ويلاحقه قضائيًا لتهمة نُسبه إليه

الرئيس التونسي يعفي والي قابس ويلاحقه قضائيًا لتهمة نُسبه إليه

بعد التحقيق في تهريب ناشطة.. سفير الجزائر يعود لاستئناف مهامه في فرنسا

بعد التحقيق في تهريب ناشطة.. سفير الجزائر يعود لاستئناف مهامه في فرنسا

سوريا: الدفاع الجوي يتصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق

سوريا: الدفاع الجوي يتصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق

الرئيس عباس يهنئ رئيس دولة الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة

الرئيس عباس يهنئ رئيس دولة الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة