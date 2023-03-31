الخارجية: العثور على جثمان أيمن أبو عابد في اليونان

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين بالعثور على جثة الشاب أيمن حسن إبراهيم أبو عابد الذي فقدت أثارة في 21 كانون الثاني الماضي أثناء محاولته للهجرة إلى أوروبا عبر اليونان عن طريق البحر.وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، تابعت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان حالة فقدان الشاب أبو عابد، وبعد الاتصالات الحثيثة مع سلطات الاختصاص اليونانية تم التأكد بأن الجثمان الذي تم العثور عليه في بحر إيجه قرب سواحل جزيرة كو اليونانية يعود إلى الفقيد المرحوم.وأكد القائم بأعمال السفارة يوسف درخم أيمن أبو عابد من مدينة بني سهيلا شرق خان يونس، حيث تم التعرف على الجثمان من خلال مطابقة عينات الحمض النووي، والسفارة تتواصل مع عائلة الفقيد لإتمام الاجراءات اللازمة.