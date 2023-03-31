شؤون فلسطينية

لازاريني يزور سوريا تضامنا مع لاجئي فلسطين المتضررين من الزلزال

لازاريني يزور سوريا تضامنا مع لاجئي فلسطين المتضررين من الزلزال
جانب من الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
زار المفوض العام (لأونروا) فيليب لازاريني سوريا هذا الأسبوع للتعبير عن تضامنه مع لاجئي فلسطين الذين فقدوا أحباءهم في الزلزال المدمر في شباط / فبراير الماضي، حيث التقى بموظفي الوكالة في حلب واللاذقية ودمشق لشكرهم على استجابتهم الفورية المساعدة التي قدموها.

وقال لازاريني: "أظهر موظفو الأونروا في سوريا قيماً إنسانية نموذجية، بينما تضرر الكثيرون من الزلزال، انهم لم يدخروا أي جهد لدعم مجتمعهم في غضون ساعات. انها الأمم المتحدة في أفضل حالاتها ".

وأضاف "كان التأثير العميق على الصحة النفسية للاجئي فلسطين واضحا من خلال القصص التي روها للمفوض العام في مخيمات النيرب وعين التل واللاذقية، فقدت العائلات كل شيء تقريبًا بما في ذلك أغلى ما لديهم".

وقال المفوض العام: "بالنسبة للعديد من المانحين، سوريا بالفعل خارج اهتمامهم، فالعديد من الأزمات العالمية الأخرى قد تحل محلها، إذا كان بإمكان أي شخص أن يرى الألم والحزن الهائل الذي يعاني منه لاجئي فلسطين، فسيكون من المستحيل عليه عدم مساعدتهم"

وواصل "نشكر المانحين الذين استجابوا لدعوتنا للحصول على تمويل عاجل للزلزال ونحث الآخرين على المضي قدمًا والمساعدة في تغطية الاحتياجات المالية في إطار النداء الخاص بالزلزال ونداء الطوارئ لسوريا ولبنان والأردن لعام 2023 لا يمكننا أن نخذل الناس لأنهم يتحملون أزمة تلو الأخرى ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية بين لاجئي فلسطين بشكل كبير وسريع هذا هو الوقت المناسب لمساعدة جميع لاجئي فلسطين في سوريا، عبر الخطوط والحدود ".

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