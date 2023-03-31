حماس تعقب على القصف الإسرائيلي على سورية

رام الله - دنيا الوطنعقب المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، على القصف الإسرائيلي الأخير على سورية الأمر الذي أدى لاستشهاد مواطن.وقال قاسم في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن "العدوان الصهيوني الهمجي على سوريا الشقيقة والذي تسبب بارتقاء شهيد، استمرار لسياسة البلطجة والعربدة التي يمارسها الكيان الصهيوني في المنطقة".وأضاف أن "العربدة الصهيونية في المنطقة تتطلب تصعيد الفعل المقاوم وتوحيد جهود القوى الحية في الأمة لمواجهتها ووضع حد لها كخطوة على طريق إنهاء هذا الاحتلال من المنطقة".وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مواقعاً في جنوب غربي دمشق، فجر اليوم الجمعة، ما أسفر عن أضرار مادية، بالإضافة لاستشهاد مواطن.