الجبهة العربية ترحب بمبادرة شؤون العشائر وتؤكد على ضرورة إنهاء الانقسام

رام الله - دنيا الوطنرحب صلاح أبو ركبة عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية بمبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائر التي قدمها مفوضها العام عاكف المصري في احتفالية الإفطار الجماعي الذي نظمته هيئة العشائر احتفالا بشهر رمضان.وقال أبو ركبة إن الجبهة العربية الفلسطينية تدعم أي مبادرة تسعى لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة شعبنا الفلسطيني الذي انكوى بنار الانقسام مما أثر ذلك على تراجع المشروع الوطني.وشدد أبو ركبة على الوقوف أمام هذه المبادرة وخاصة أنها جاءت من جهة فلسطينية شعبية مستقله ومن أهل الإصلاح الذين يسجل لهم الحفاظ على النسيج المجتمعي والسلم الأهلي في قطاع غزه.ودعا أبو ركبة أطراف الانقسام الفلسطيني إلى التقاط هذه المبادرة وخاصة في هذا الوقت الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمؤامرات التصفية في ظل تبوأ اكثر حكومة إسرائيلية عنصرية متطرفة بقيادة نتنياهو وبن غفير وسموريتش ومشروعهم التصفوي للقضية الفلسطينية.وشكر أبو ركبة الهيئة العليا لشؤون العشائر والمصري على هذه المبادرة وعلى دورهم في الحفاظ على النسيج المجتمعي والسلم الأهلي في قطاع غزه.