شؤون فلسطينية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من الفلسطينين ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، في الجمعة الأولى من شهر رمضان، وذلك بعد انطلاق مسيرات مناهضة للاستيطان.

وأدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة على مشارف جبل صبيح في بلدة بيتا بنابلس، وانطلقت عقبها مسيرة رافضة للاستيطان وإقامة بؤرة "إفياتار" الاستيطانية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط جبل صبيح، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

واندلعت مواجهات أخرى بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس، بعد مسيرة خرجت إحياء ليوم الأرض ورفضا لاعتداءات المستوطنين المتكررة بحق البلدة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز  السام صوب الفلسطينيين عقب قمع المسيرة في بلدة حوارة، فيما اعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، واعتدت على الصحفيين في بلدة حوارة خلال عملهم على تغطية الأحداث في البلدة.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى قريوت جنوب نابلس عقب اقتحام المستوطنين للمنطقة الغربية من البلدة، واستهدف خلالها جنود الاحتلال المواطنين ومنازلهم بالرصاص الحي وقنابل الغاز السام.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي تعمد الاستهداف والتصويب بالرصاص الحي، تجاه المواطنين خلال المواجهات في قرية قريوت.

وأوضحت المصادر بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق داخل منازلهم في قريوت، بفعل إطلاق الاحتلال قنابل الغاز باتجاه المنازل بشكل مباشر.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق المدينة، بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية، وانطلاق المسيرة التي توجهت لمدخل القرية المغلق، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

أخبار ذات صلة

الأسير باهر عشة من نابلس يدخل عامه الـ22 والأخير في الأسر

الأسير باهر عشة من نابلس يدخل عامه الـ22 والأخير في الأسر

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

خطيب الأقصى: زحوف المصلين تتحدى الاحتلال وتبعث برسالة وفاء للمسجد

خطيب الأقصى: زحوف المصلين تتحدى الاحتلال وتبعث برسالة وفاء للمسجد

أول تعليق من حماس على إعاقة قوات الاحتلال دخول المصلين للأقصى

أول تعليق من حماس على إعاقة قوات الاحتلال دخول المصلين للأقصى

حسين الشيخ: الاحتلال يدّعي تقديم تسهيلات للمصلين بالأقصى وما شوهد ينفي ذلك

حسين الشيخ: الاحتلال يدّعي تقديم تسهيلات للمصلين بالأقصى وما شوهد ينفي ذلك

250 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في الأقصى

250 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في الأقصى

أسير من جنين يدخل عامه الـ21 والأخير في سجون الاحتلال

أسير من جنين يدخل عامه الـ21 والأخير في سجون الاحتلال

قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين إلى &quot;الأقصى&quot;

قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين إلى "الأقصى"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسير باهر عشة من نابلس يدخل عامه الـ22 والأخير في الأسر

الأسير باهر عشة من نابلس يدخل عامه الـ22 والأخير في الأسر

خطيب الأقصى: زحوف المصلين تتحدى الاحتلال وتبعث برسالة وفاء للمسجد

خطيب الأقصى: زحوف المصلين تتحدى الاحتلال وتبعث برسالة وفاء للمسجد

أسير من جنين يدخل عامه الـ21 والأخير في سجون الاحتلال

أسير من جنين يدخل عامه الـ21 والأخير في سجون الاحتلال

قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين إلى &quot;الأقصى&quot;

قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين إلى "الأقصى"

غزة: حصيلة إصابات حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: حصيلة إصابات حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واعتداءات في الضفة والقدس

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واعتداءات في الضفة والقدس

المعابر تنشر حصيلة المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

المعابر تنشر حصيلة المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

مراقبون بالقدس: الاعتكاف في الأقصى ضرورة ملحة في ظل هجمة الاحتلال

مراقبون بالقدس: الاعتكاف في الأقصى ضرورة ملحة في ظل هجمة الاحتلال

منوعات

أصالة نصري تتغزل بزوجها: سندي وأبي وحبيبي

أصالة نصري تتغزل بزوجها: سندي وأبي وحبيبي

بعد الانتقادات.. مخرج مسلسل &quot;سر الباتع&quot; يتخذ قراراً مفاجئاً

بعد الانتقادات.. مخرج مسلسل "سر الباتع" يتخذ قراراً مفاجئاً

&quot;رمضان تكريم&quot; لـ تامر حسني تحقق رقماً قياسياً في المشاهدات

"رمضان تكريم" لـ تامر حسني تحقق رقماً قياسياً في المشاهدات

أحمد زاهر يتحدث عن فترة مرضه وموقفه من الزواج مرة أخرى

أحمد زاهر يتحدث عن فترة مرضه وموقفه من الزواج مرة أخرى

بسبب مسلسل (رسالة الإمام).. أشرف زكي يتقدم ببلاغ للقضاء

بسبب مسلسل (رسالة الإمام).. أشرف زكي يتقدم ببلاغ للقضاء

فيديو: نسرين أمين تهدد رامز جلال بعد وقوعها ضحية لبرنامج المقالب

فيديو: نسرين أمين تهدد رامز جلال بعد وقوعها ضحية لبرنامج المقالب

منة فضالي في تصريح جريء: ياسمين صبري ممثلة ضعيفة

منة فضالي في تصريح جريء: ياسمين صبري ممثلة ضعيفة

علي الحجار معلقاً على وقوعه ضحية لرامز جلال: حسيت بالإهانة

علي الحجار معلقاً على وقوعه ضحية لرامز جلال: حسيت بالإهانة

كيف عايد حسن الرداد زوجته إيمي سمير غانم بذكرى ميلادها؟

كيف عايد حسن الرداد زوجته إيمي سمير غانم بذكرى ميلادها؟

فيديو: ماذا قال جورج وسوف في الاتصال الأخير مع نجله وديع

فيديو: ماذا قال جورج وسوف في الاتصال الأخير مع نجله وديع

عربي

الرئيس التونسي يعفي والي قابس ويلاحقه قضائيًا لتهمة نُسبه إليه

الرئيس التونسي يعفي والي قابس ويلاحقه قضائيًا لتهمة نُسبه إليه

بعد التحقيق في تهريب ناشطة.. سفير الجزائر يعود لاستئناف مهامه في فرنسا

بعد التحقيق في تهريب ناشطة.. سفير الجزائر يعود لاستئناف مهامه في فرنسا

سوريا: الدفاع الجوي يتصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق

سوريا: الدفاع الجوي يتصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق

الرئيس عباس يهنئ رئيس دولة الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة

الرئيس عباس يهنئ رئيس دولة الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة