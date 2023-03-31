دولي

مقتل مستشار إيراني إثر قصف إسرائيلي على دمشق.. وحرس الثورة يتوعد بالرد

مقتل مستشار إيراني إثر قصف إسرائيلي على دمشق.. وحرس الثورة يتوعد بالرد
ميلاد حيدري
رام الله - دنيا الوطن
قُتل أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني، في قصف إسرائيلي استهدف دمشق ليلة الخميس- الجمعة.

وندّد حرس الثورة، في بيانه، "بتقاعس المنظمات الدولية وسكوتها عن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ونقض سيادة الأراضي السورية ووحدتها".

وأضاف البيان: "لا شك في أن كيان الاحتلال المجرم سيتلقى الرد على هذه الجريمة"، حسبما ذكرت قناة (الميادين).

وفي وقت سابق، ندّدت الخارجية الإيرانية بهجمات "إسرائيل" على العاصمة السورية دمشق وضواحيها، وفق المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني.

وأضافت أن صمت المجتمع الدولي شجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه المتكررة وانتهاكه لسيادة ووحدة أراضي بلد مستقل وعضو في الأمم المتحدة.

يُذكَر أنّ سوريا تتعرّض باستمرار للعدوان الإسرائيلي على أراضيها.

وقد أفاد مراسل (الميادين) في سوريا، فجر اليوم، بأنّ الدفاعات الجوية السورية تصدت للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف جنوب العاصمة السورية.

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