شؤون فلسطينية

أول تعليق من حماس على إعاقة قوات الاحتلال دخول المصلين للأقصى

أول تعليق من حماس على إعاقة قوات الاحتلال دخول المصلين للأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، على إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت الحركة على لسان ناطقها، حازم قاسم الناطق: إن "العراقيل التي وضعها الاحتلال في وجه أهلنا لمنعهم من الوصول للمسجد الأقصى، انتهاك صارخ لكل القيم والأعراف والقوانين الدولية".

وأكد قاسم أن كل إجراءات الاحتلال لن توقف استمرار الزحف الهادر لشعبنا تجاه مقدساته، فالمعركة مستمرة ولن تتوقف إلا برحيل الاحتلال عن كامل أرضنا ومقدساتنا.

وأكمل: المشاركة العظيمة من جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة وأراضي 48 في صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، تؤكد أن شعبنا سينتصر حتماً في المعركة حول هوية القدس والمسجد الأقصى.

وأعاقت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، في الجمعة الثانية من شهر رمضان، وذلك بنصبها عدة حواجز عسكرية بمدينة القدس.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال وضعت متاريس حديدية ونصبت حواجز على مفترقات طرق وشوارع رئيسية في حي المصرارة وباب الساهرة وشارع الأنبياء، وغيرها.

ورغم هذه الإجراءات، يستمر زحف المصلين إلى المسجد الأقصى من القدس والضفة الغربية وأراضي 1948، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.

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