حسين الشيخ: الاحتلال يدّعي تقديم تسهيلات للمصلين بالأقصى وما شوهد ينفي ذلك

رام الله - دنيا الوطنعقب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، على إعاقة قوات الاحتلال للمصلين أثناء الذهاب اليوم لتأدية صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.وقال الشيخ في تصريح مقتضب: إن "آلاف الفلسطينيين على حواجز الاحتلال ينتظرون السماح لهم بالدخول للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات مشددة وعقابية وإذلالية".وأكد أن ذلك ينفي ادعاءات الاحتلال تقديم إجراءات تسهل دخول المصلين.وأعاقت قوات الاحتلال، وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، في الجمعة الثانية من شهر رمضان، وذلك بنصبها عدة حواجز عسكرية بمدينة القدس.وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال وضعت متاريس حديدية ونصبت حواجز على مفترقات طرق وشوارع رئيسية في حي المصرارة وباب الساهرة وشارع الأنبياء، وغيرها.ورغم هذه الإجراءات، يستمر زحف المصلين إلى المسجد الأقصى من القدس والضفة الغربية وأراضي 1948، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.