250 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في الأقصى

أدت جموع غفيرة من أبناء شعبنا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان، في المسجد الأقصى المبارك.







وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 250 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين، ومحاولته إعاقة وصولهم للمسجد الأقصى.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز قلنديا أمام مركبات المواطنين، ومنعت من هم دون سن الـــ55 عاما من العبور.











وأضافت المصادر: كما نصبت قوات الاحتلال حواجز حديدية عند باب العامود، وشارع الأنبياء، وشارع صلاح الدين، وغيرها، في محاولة لإعاقة وصول المصلين للمسجد الأقصى.

رام الله - دنيا الوطن