الرئيس التونسي يعفي والي قابس ويلاحقه قضائيًا لتهمة نُسبه إليه

رام الله - دنيا الوطناتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة الخميس/ الجمعة، قرارًا بإعفاء مصباح كردمين، والي ولاية قابس، جنوب شرق البلاد، من مهامه وملاحقته قضائيا بتهمة "ارتكابه أفعال يجرمها القانون".وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن سعيد "قرّر إعقاء مصباح كردمين، والي قابس من مهامه"، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).وفي بيان ثان ذكرت الرئاسة أنه بناء على تعليمات من سعيد، "أذنت النيابة العمومية بطلب من وزيرة العدل ليلى جفال، بفتح تحقيق عدلي ضد والي قابس السابق تتعلق بأفعال قام بها ويُجرمها القانون"، دون مزيد من التفاصيل.ونقل البيان عن الرئيس التونسي قوله، إن "الشعب يريد تطهير البلاد وأن الذي يتحمل المسؤولية يجب أن يكون في مستواها، فلا مجال لتجاوز القانون سواء بالنسبة لمن كان في السلطة أو خارجها".وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، عين الرئيس سعيد، مصباح كردمين واليا على قابس ضمن حركة جزئية لتعيين ولاة.