دولي

منظمة إسرائيلية تعلن عن جائزة لمن يذبح قرابين عيد الفصح بالأقصى

منظمة إسرائيلية تعلن عن جائزة لمن يذبح قرابين عيد الفصح بالأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة "عائدون لجبل الهيكل" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن جائزة مالية لمن يذبح قرابين عيد الفصح داخل المسجد الأقصى. 

وقالت المنظمة: "تعويضات مالية لكل مستوطن يتمكن من ذبح قربان عيد الفصح اليهودي داخل باحات الأقصى حتى لو حاول وتم وقفه".

وسابقًا، بعث 15 حاخاما، مساء الأربعاء، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، طالبوا من خلالها السماح للمستوطنين بذبح قرابين عيد الفصح لهذا العام في "جبل الهيكل" (المسجد الأقصى).

كما وطالبت مجموعة من الحاخامات الحكومة الإسرائيلية السماح للمستوطنين بذبح القرابين في ساحات المسجد الأقصى، خلال عيد "الفصح اليهودي"، الذي يأتي في شهر نيسان/أبريل المقبل، خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان.



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