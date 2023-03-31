منظمة إسرائيلية تعلن عن جائزة لمن يذبح قرابين عيد الفصح بالأقصى

وسابقًا، بعث 15 حاخاما، مساء الأربعاء، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، طالبوا من خلالها السماح للمستوطنين بذبح قرابين عيد الفصح لهذا العام في "جبل الهيكل" (المسجد الأقصى).







كما وطالبت مجموعة من الحاخامات الحكومة الإسرائيلية السماح للمستوطنين بذبح القرابين في ساحات المسجد الأقصى، خلال عيد "الفصح اليهودي"، الذي يأتي في شهر نيسان/أبريل المقبل، خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة "عائدون لجبل الهيكل" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن جائزة مالية لمن يذبح قرابين عيد الفصح داخل المسجد الأقصى.وقالت المنظمة: "تعويضات مالية لكل مستوطن يتمكن من ذبح قربان عيد الفصح اليهودي داخل باحات الأقصى حتى لو حاول وتم وقفه".