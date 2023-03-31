شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واعتداءات في الضفة والقدس

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واعتداءات في الضفة والقدس
جنود جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم، عددا من المواطنين في الضفة الغربية والقدس، كما اعتدت على ملعب في القدس أثناء إقامة مباراة كرة قدم.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر زياد أكرم تركمان، ومحمد على تركمان، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية.

وأوقفت قوات الاحتلال مركبة كانا يستقلانها، على حاجز عسكري طيار، نصبته قرب المدخل الرئيسي لبلدة يعبد بجنين.

واعتقلت قوات الاحتلال من نابلس، الشبان محمد الرمحي ويوسف أبو نجم ورؤوف صنوبر" من بلدة بيرزيت شمال غرب رام الله والبيرة، وذلك خلال مرورهم عن حاجز حوارة جنوب محافظة نابلس.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى نعيم فطافطة بعد اقتحامها بلدة سلوان في مدينة القدس.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق الليلة الماضية، في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي على استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، خلال مباراة لكرة القدم بين "مركز بلاطة" وجبل المكبر.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط الاستاد، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الملعب، ما أدى إلى إصابة عدد من لاعبي الفريقين والمشجعين في المدرجات بالإختناق، بينهم أطفال.

وأضافت المصادر أن قنابل الغاز السام طالت غرف الملابس خلال تواجد لاعبي الفريقين بين شوطي المباراة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، كما أضطرت الجماهير إلى مغادرة المدرجات والنزول إلى أرضية الملعب للاحتماء من قنابل الغاز.

وأشارت إلى أن ثلاثة مصابين نقلوا إلى المستشفى، في حين عولجت باقي الإصابات داخل الملعب من قبل الطواقم الطبية التابعة لاتحاد كرة القدم وطواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني.

ومنذ بداية شهر رمضان، وثق أكثر من 120 حالة اعتقال لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

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