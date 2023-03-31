بيت لحم: مستوطنون يقتلعون مئات أشتال الزيتون والكرمة

اقتلع مستوطنون اليوم الجمعة، المئات من أشتال الزيتون والكرمة من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وسرقوا جزءا منها.







وأفاد الناشط أحمد صلاح، بأن مستوطني (اليعازر) المقامة على أراضي المواطنين عنوة، اقتلعوا 400 شتلة منها 250 شتلة زيتون، والباقي كرمة، وذلك في منطقة "واد أبو بكير" تعود للمواطن يوسف عبد هاجر موسى.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف صلاح أن المستوطنين سرقوا نحو 150 شتلة زيتون، علما أن أرض المواطن تعرضت لهجة قبل مدة تمثلت بزراعتها من قبل المستوطنين، قبل أن يكسب قضية رفعها وأخرجهم منها.