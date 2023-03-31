صور.. مقتل 35 شخصًا في انهيار أرضية معبد بالهند

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن 75 على الأقل من أفراد الجيش وفرق الإنقاذ عملوا على مدار اليوم لإزالة الركام، مستخدمين الحبال والسلالم لانتشال من سقطوا في البئر.









رام الله - دنيا الوطنقُتل اليوم الجمعة، 35 شخصاً، وأصيب 16 آخرون بعد انهيار سقف بئر مدرج في معبد أثناء أداء الطقوس الدينية في مدينة بوسط الهند، حسب ما أفاد مسؤول بالحكومة المحلية.وذكر المسؤول أن الحادث وقع أثناء تجمع زوار داخل معبد في مدينة إندور للاحتفال بمهرجان رام نافامي الهندوسي، الخميس، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ 18 شخصاً، وعُثر على 35 قتيلاً، بينما أصيب 16 آخرون، وفق ما نشرت موقع (عربي بوست).