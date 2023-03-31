دولي

صور.. مقتل 35 شخصًا في انهيار أرضية معبد بالهند

صور.. مقتل 35 شخصًا في انهيار أرضية معبد بالهند
مقتل 35 شخصًا في انهيار أرضية معبد بالهند
رام الله - دنيا الوطن
قُتل اليوم الجمعة، 35 شخصاً، وأصيب 16 آخرون بعد انهيار سقف بئر مدرج في معبد أثناء أداء الطقوس الدينية في مدينة بوسط الهند، حسب ما أفاد مسؤول بالحكومة المحلية.

وذكر المسؤول أن الحادث وقع أثناء تجمع زوار داخل معبد في مدينة إندور للاحتفال بمهرجان رام نافامي الهندوسي، الخميس، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ 18 شخصاً، وعُثر على 35 قتيلاً، بينما أصيب 16 آخرون، وفق ما نشرت موقع (عربي بوست).

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن 75 على الأقل من أفراد الجيش وفرق الإنقاذ عملوا على مدار اليوم لإزالة الركام، مستخدمين الحبال والسلالم لانتشال من سقطوا في البئر.



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