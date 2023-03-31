دونالد ترامب أول رئيس أمريكي سابق توجه إليه تهمًا جنائية

رام الله - دنيا الوطنوجهت هيئة محلفين في منهاتن اتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية.ويتمحور التحقيق حول تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار في العام 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، مقابل تسترها عن علاقة تقول إنها كانت قائمة بينها وبين ترامب قبل عقد من الزمن، بحسب (سكاي نيوز).والجدير بالذكر أن ثلاث قضايا أخرى تلاحق الرئيس الأمريكي السابق وهي: قضية أصوات جورجيا التي تتعلق بمحاولات ترامب تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، والتي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.ومن ضمن القضايا أيضًا: وثائق "مارالاغو" السرية، حيث في وقت مبكر من مايو 2021 طلبت إدارة الأرشيف من ترامب إعادة حوالي 20 صندوقا من الوثائق، والتي لم يكن ينبغي أن يحتفظ بها بمجرد انتهاء فترة ولايته وقد استعيد بعضه.وآخر قضايا ترامب، قضية أحداث الكابيتول وهي القضية الأكثر أهمية، وقد تم تفصيل أهم التهم الموجهة من خلالها في التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث 6 يناير 2021.