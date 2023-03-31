وزارة الأسرى: الاحتلال يحاول كسب الوقت على حساب معاناة الأسير خضر عدنان

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الأسرى والمحررين أن تأجيل محكمة الاحتلال في "عوفر" إصدار قرار في الاستئناف المقدم من محامي الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 54 يوماً، محاولة لكسب مزيد من الوقت على حساب معاناة الأسير عدنان.وشددت على أن ذلك يعكس فاشية الاحتلال ومنظومته القضائية في التعامل مع الأسرى المضربين الذين يطالبون بحقهم المشروع في الحرية.وذكرت أن الأسير عدنان يعاني أوضاعًا صحية غاية في السوء، حيث لايزال يتقيأ دمًا ويعاني من آلام شديدة في المفاصل وعدم وضوح في الرؤية، ونوبات إغماء متقطعة، وتم نقله أمس للمشفى جراء هذا التدهور الخطير.