الآلاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى بالجمعة الثانية من رمضان

رام الله - دنيا الوطنأدى الآلاف من المواطنين، اليوم الجمعة، صلاة الفجر، في المسجد الأقصى المبارك، وذلك رغم تضييقات قوات الاحتلال الإسرائيلي.وقام أفراد شرطة الاحتلال بتفتيش بعض الشبان عند بعض أبواب المسجد الأقصى، وحاولوا عرقلة دخول المئات من من باب حطة قبل أن فتحه بشكل كامل أمام حركة المصلين الوافدين من عدة مناطق منهم من الضفة الغربية وأراضي 48.وستنشر قوات الاحتلال الإسرائيلي، الآلاف من عناصرها مع ساعات الصباح في البلدة القديمة بالقدس، وفي المدينة والحواجز المحيطة بها خاصة مع الضفة الغربية، بحجة محاولة الحفاظ على الهدوء.ويتوقع وصول عشرات الآلاف من المواطنين بالضفة وأراضي 48 إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.