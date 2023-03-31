شؤون فلسطينية

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على ملعب الحسيني وتطالب بحماية دولية لشعبنا

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على ملعب الحسيني وتطالب بحماية دولية لشعبنا
من اعتداء الاحتلال أمس على استاد ملعب الحسيني
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الاعتداء الآثم والهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال، مساء أمس الخميس، على ملعب الشهيد فيصل الحسيني مما أدى لترويع اللاعبين والجمهور بمن فيهم الاطفال ووقوع عدد من الإصابات في صفوفهم.

واعتبرت الوزارة، في بيان، هذا العدوان امتدادا لحرب الاحتلال على الوجود الفلسطيني بالقدس ومحيطها، وشكلا بشعا من الفاشية والعنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال ضد شعبنا، وتعبير فاضح عن عقلية الاستعمار والضم والتوسع التي تسيطر على الحكم في إسرائيل، المعادية للسلام، والتي تنكر وجود شعبنا ولا تعترف بحقه في الحياة الحرة الكريمة على أرض وطنه بما فيها حقه قي الرياضة.

وترى أن استخفاف الحكومة الإسرائيلية بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بلغ مستوى غير مسبوق من العنجهية والتصرف خارج أية قوانين ومطالبات أممية، وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية لشعبنا وتطوير مواقفه وترجمتها إلى أفعال كفيلة بإجبار الاحتلال على وقف جميع إجراءاته أحادية الجانب، وضمان حقوق متساوية لشعبنا من الاستقلال والحرية والكرامة والازدهار.

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