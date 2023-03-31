كيف يبدو طقس فلسطين حتى الإثنين المقبل؟

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين، اليوم الجمعة، غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتبقى فرصة ضعيفة خاصة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.







هذه الليلة: يكون طقس فلسطين غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح جنوبية شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع.

رام الله - دنيا الوطنكما يكونيوم غد السبت غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وتنبأت الأرصاد بأن يكونيوم الأحد المقبل صافيا بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الإثنين: يكونصافيا بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام 3-4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.