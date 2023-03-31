شؤون فلسطينية

كيف يبدو طقس فلسطين حتى الإثنين المقبل؟

كيف يبدو طقس فلسطين حتى الإثنين المقبل؟
طقس فلسطين- ميناء غزة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين، اليوم الجمعة، غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتبقى فرصة ضعيفة خاصة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون طقس فلسطين غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح جنوبية شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع.

كما يكون طقس فلسطين يوم غد السبت غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون طقس فلسطين يوم الأحد المقبل صافيا بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الإثنين: يكون طقس فلسطين صافيا بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام 3-4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

الدولار يرتفع.. طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

الدولار يرتفع.. طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

كيف يبدو طقس فلسطين حتى الإثنين المقبل؟

كيف يبدو طقس فلسطين حتى الإثنين المقبل؟

نادي جبل المكبر يتوّج بكأس &quot;الشهيد ياسر عرفات&quot;

نادي جبل المكبر يتوّج بكأس "الشهيد ياسر عرفات"

صور: إصابات بالاختناق في اعتداء للاحتلال على استاد الشهيد فيصل الحسيني

صور: إصابات بالاختناق في اعتداء للاحتلال على استاد الشهيد فيصل الحسيني

كهرباء غزة: قررنا إنارة ميدان فلسطين &quot;الساحة&quot; على نفقتنا

كهرباء غزة: قررنا إنارة ميدان فلسطين "الساحة" على نفقتنا

عسيلي: تعاون فلسطيني سويسري لدعم الملكية الفكرية

عسيلي: تعاون فلسطيني سويسري لدعم الملكية الفكرية

أبرز مخرجات اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح

أبرز مخرجات اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح

اشتية يبحث مع وزير خارجية أذربيجان آخر المستجدات وتعزيز التعاون

اشتية يبحث مع وزير خارجية أذربيجان آخر المستجدات وتعزيز التعاون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي جبل المكبر يتوّج بكأس &quot;الشهيد ياسر عرفات&quot;

نادي جبل المكبر يتوّج بكأس "الشهيد ياسر عرفات"

كهرباء غزة: قررنا إنارة ميدان فلسطين &quot;الساحة&quot; على نفقتنا

كهرباء غزة: قررنا إنارة ميدان فلسطين "الساحة" على نفقتنا

عسيلي: تعاون فلسطيني سويسري لدعم الملكية الفكرية

عسيلي: تعاون فلسطيني سويسري لدعم الملكية الفكرية

اشتية يبحث مع وزير خارجية أذربيجان آخر المستجدات وتعزيز التعاون

اشتية يبحث مع وزير خارجية أذربيجان آخر المستجدات وتعزيز التعاون

البرغوثي: الاعتكاف بالأقصى يشكل سداً منيعاً بوجه الاقتحامات

البرغوثي: الاعتكاف بالأقصى يشكل سداً منيعاً بوجه الاقتحامات

الاتحاد البرلماني العربي: لا استقرار في وطننا دون حلٍ للقضية الفلسطينية

الاتحاد البرلماني العربي: لا استقرار في وطننا دون حلٍ للقضية الفلسطينية

نادي الأسير: الوضع الصحيّ للأسير محمد الخطيب في تدهور مستمر

نادي الأسير: الوضع الصحيّ للأسير محمد الخطيب في تدهور مستمر

مجدلاني يلتقي وزير دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني

مجدلاني يلتقي وزير دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني

منوعات

فيديو: ماذا قال جورج وسوف في الاتصال الأخير مع نجله وديع

فيديو: ماذا قال جورج وسوف في الاتصال الأخير مع نجله وديع

يسرا توضح سبب اختيارها إطلالتها في عملها الدرامي الاخير

يسرا توضح سبب اختيارها إطلالتها في عملها الدرامي الاخير

الفنانة الكويتية حياة الفهد تكشف تفاصيل مرضها

الفنانة الكويتية حياة الفهد تكشف تفاصيل مرضها

أول تعليق من مدقّق مسلسل الإمام الشافعي بعد الانتقادات الأخيرة

أول تعليق من مدقّق مسلسل الإمام الشافعي بعد الانتقادات الأخيرة

بعد تحريضها لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يوجّه رسالة لرضوى الشربيني

بعد تحريضها لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يوجّه رسالة لرضوى الشربيني

الموت يفجع الفنان المصري محمد عز

الموت يفجع الفنان المصري محمد عز

صورة.. فيفي عبده تصدم متابعيها بآخر ظهور لها

صورة.. فيفي عبده تصدم متابعيها بآخر ظهور لها

منة فضالي بتصريح مثير للجدل: لما أتجوز تاني بفكر ألبس بدلة والعريس فستان

منة فضالي بتصريح مثير للجدل: لما أتجوز تاني بفكر ألبس بدلة والعريس فستان

شاهد: رد فعل جنونية من إيمان العاصي خلال حلقة رامز جلال

شاهد: رد فعل جنونية من إيمان العاصي خلال حلقة رامز جلال

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

عربي

الرئيس عباس يهنئ رئيس دولة الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة

الرئيس عباس يهنئ رئيس دولة الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة

السعودية تُسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ خمسة أشهر

السعودية تُسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ خمسة أشهر

الجيش السوداني يؤكد التزامه بالعملية السياسية في البلاد

الجيش السوداني يؤكد التزامه بالعملية السياسية في البلاد

قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق