نادي جبل المكبر يتوّج بكأس "الشهيد ياسر عرفات"

توّج نادي "جبل المكبر"، الليلة، بلقب كأس "الشهيد ياسر عرفات" لكرة القدم، بعد فوزه على "مركز بلاطة" بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس.







وسجّل زيد قنبر هدف المباراة الوحيد برأسية جميلة في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، ليحافظ "جبل المكبر" على الكأس في خزائنه بعد تتويجه باللقب الموسم الماضي، كما توّج أيضا بلقب دوري المحترفين لهذا الموسم.

رام الله - دنيا الوطنوتوقفت المباراة لأكثر من 30 دقيقة، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط الاستاد، وإطلاقها وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب أرضية الملعب والمدرجات، ما أدى إلى إصابة عدد من لاعبي الفريقين والمشجعين بالإختناق، بينهم أطفال.وطالت قنابل الغاز السام غرف الملابس خلال تواجد لاعبي الفريقين بين شوطي المباراة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، كما أضطرت الجماهير إلى مغادرة المدرجات والنزول إلى أرضية الملعب للاحتماء من قنابل الغاز.وأشارت مصادر محلية إلى أن ثلاثة مصابين نقلوا إلى المستشفى، في حين عولجت باقي الإصابات داخل الملعب من قبل الطواقم الطبية التابعة لاتحاد كرة القدم وطواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني.ورغم الاعتداء الآثم لقوات الاحتلال، قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وطاقم التحكيم وإدارة الفريقين واللاعبين استئناف المباراة.وأهدى نادي "جبل المكبر" اللقب إلى لاعبه الأسير أحمد أبو خديجة، الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في الثالث من آذار الجاري.