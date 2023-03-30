الرئيس عباس يهنئ رئيس دولة الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة

هنأ الرئيس محمود عباس، الخميس، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالتعيينات القيادية الجديدة.







وقال الرئيس عباس في برقية التهنئة، ​يسعدنا أن نتوجه بأطيب التهاني الأخوية، بإصداركم مراسيم التعيين الأميرية الجديدة، وهي: تعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة، وتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وتعيين كلاً من الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف الرئيس عباس: ​نسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خُطاكم نحو تحقيق ما تصبون والشعب الإماراتي الشقيق إليه من أهدافٍ وتطلعات، وتحقيق المزيد من التقدم والاستقرار والرخاء.