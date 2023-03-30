شؤون فلسطينية

صور: إصابات بالاختناق في اعتداء للاحتلال على استاد الشهيد فيصل الحسيني

صور: إصابات بالاختناق في اعتداء للاحتلال على استاد الشهيد فيصل الحسيني
إصابات بالاختناق في اعتداء للاحتلال على استاد الشهيد فيصل الحسيني
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الخميس، في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي على استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، خلال مباراة نهائي كأس الشهيد ياسر عرفات لكرة القدم بين "مركز بلاطة" و"جبل المكبر".

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط الاستاد، وأطلقت وابل من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الملعب، ما أدى إلى إصابة عدد من لاعبي الفريقين والمشجعين في المدرجات بالإختناق، بينهم أطفال.

وأضافت المصادر أن قنابل الغاز السام طالت غرف الملابس خلال تواجد لاعبي الفريقين بين شوطي المباراة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، كما أضطرت الجماهير إلى مغادرة المدرجات والنزول إلى أرضية الملعب للاحتماء من قنابل الغاز.

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، الذي كان متواجدا في الاستاد إلى جانب القنصل التركي العام في القدس أحمد رضا ديمير، إن استهداف اللاعبين والجمهور بقنابل الغاز السام المسيل للدموع هو وصمة عار في جبين الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الاتحاد الفلسطيني سيتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الآسيوي وكل الاتحادات الوطنية في العالم، لوضع حد لهذا الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال بحق الرياضة والرياضيين الفلسطينيين.

وأضاف أن هذه الجريمة جزء من سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، مشيرا إلى أنها دليل يفترض أن يشكّل أساس لمواجهة ما يحصل بحق شعبنا والرياضة الفلسطينية من إجرام.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء مع سبق الإصرار للمس بحياة اللاعبين والجمهور، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

ورغم الاعتداء الآثم لقوات الاحتلال، قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وطاقم التحكيم وإدارة الفريقين واللاعبين استئناف المباراة، حيث تأخر انطلاق الشوط الثاني 20 دقيقة عن موعده، علما أن النتيجة تشير إلى تقدم "جبل المكبر" بهدف دون رد سجله لاعبه زيد قنبر في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

أخبار ذات صلة

نادي جبل المكبر يتوّج بكأس &quot;الشهيد ياسر عرفات&quot;

نادي جبل المكبر يتوّج بكأس "الشهيد ياسر عرفات"

صور: إصابات بالاختناق في اعتداء للاحتلال على استاد الشهيد فيصل الحسيني

صور: إصابات بالاختناق في اعتداء للاحتلال على استاد الشهيد فيصل الحسيني

كهرباء غزة: قررنا إنارة ميدان فلسطين &quot;الساحة&quot; على نفقتنا

كهرباء غزة: قررنا إنارة ميدان فلسطين "الساحة" على نفقتنا

عسيلي: تعاون فلسطيني سويسري لدعم الملكية الفكرية

عسيلي: تعاون فلسطيني سويسري لدعم الملكية الفكرية

أبرز مخرجات اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح

أبرز مخرجات اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح

اشتية يبحث مع وزير خارجية أذربيجان آخر المستجدات وتعزيز التعاون

اشتية يبحث مع وزير خارجية أذربيجان آخر المستجدات وتعزيز التعاون

البرغوثي: الاعتكاف بالأقصى يشكل سداً منيعاً بوجه الاقتحامات

البرغوثي: الاعتكاف بالأقصى يشكل سداً منيعاً بوجه الاقتحامات

عزام: الجهاد الإسلامي لن تضلّ الطريق وسنعلي راية المقاومة

عزام: الجهاد الإسلامي لن تضلّ الطريق وسنعلي راية المقاومة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كهرباء غزة: قررنا إنارة ميدان فلسطين &quot;الساحة&quot; على نفقتنا

كهرباء غزة: قررنا إنارة ميدان فلسطين "الساحة" على نفقتنا

عسيلي: تعاون فلسطيني سويسري لدعم الملكية الفكرية

عسيلي: تعاون فلسطيني سويسري لدعم الملكية الفكرية

اشتية يبحث مع وزير خارجية أذربيجان آخر المستجدات وتعزيز التعاون

اشتية يبحث مع وزير خارجية أذربيجان آخر المستجدات وتعزيز التعاون

البرغوثي: الاعتكاف بالأقصى يشكل سداً منيعاً بوجه الاقتحامات

البرغوثي: الاعتكاف بالأقصى يشكل سداً منيعاً بوجه الاقتحامات

الاتحاد البرلماني العربي: لا استقرار في وطننا دون حلٍ للقضية الفلسطينية

الاتحاد البرلماني العربي: لا استقرار في وطننا دون حلٍ للقضية الفلسطينية

نادي الأسير: الوضع الصحيّ للأسير محمد الخطيب في تدهور مستمر

نادي الأسير: الوضع الصحيّ للأسير محمد الخطيب في تدهور مستمر

مجدلاني يلتقي وزير دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني

مجدلاني يلتقي وزير دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني

الديمقراطية تدعو أذربيجان لإغلاق سفارتها في القدس واحترام الشرعية الدولية

الديمقراطية تدعو أذربيجان لإغلاق سفارتها في القدس واحترام الشرعية الدولية

منوعات

فيديو: ماذا قال جورج وسوف في الاتصال الأخير مع نجله وديع

فيديو: ماذا قال جورج وسوف في الاتصال الأخير مع نجله وديع

يسرا توضح سبب اختيارها إطلالتها في عملها الدرامي الاخير

يسرا توضح سبب اختيارها إطلالتها في عملها الدرامي الاخير

الفنانة الكويتية حياة الفهد تكشف تفاصيل مرضها

الفنانة الكويتية حياة الفهد تكشف تفاصيل مرضها

أول تعليق من مدقّق مسلسل الإمام الشافعي بعد الانتقادات الأخيرة

أول تعليق من مدقّق مسلسل الإمام الشافعي بعد الانتقادات الأخيرة

بعد تحريضها لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يوجّه رسالة لرضوى الشربيني

بعد تحريضها لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يوجّه رسالة لرضوى الشربيني

الموت يفجع الفنان المصري محمد عز

الموت يفجع الفنان المصري محمد عز

صورة.. فيفي عبده تصدم متابعيها بآخر ظهور لها

صورة.. فيفي عبده تصدم متابعيها بآخر ظهور لها

منة فضالي بتصريح مثير للجدل: لما أتجوز تاني بفكر ألبس بدلة والعريس فستان

منة فضالي بتصريح مثير للجدل: لما أتجوز تاني بفكر ألبس بدلة والعريس فستان

شاهد: رد فعل جنونية من إيمان العاصي خلال حلقة رامز جلال

شاهد: رد فعل جنونية من إيمان العاصي خلال حلقة رامز جلال

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

عربي

الرئيس عباس يهنئ رئيس دولة الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة

الرئيس عباس يهنئ رئيس دولة الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة

السعودية تُسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ خمسة أشهر

السعودية تُسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ خمسة أشهر

الجيش السوداني يؤكد التزامه بالعملية السياسية في البلاد

الجيش السوداني يؤكد التزامه بالعملية السياسية في البلاد

قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق