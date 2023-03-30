عسيلي: تعاون فلسطيني سويسري لدعم الملكية الفكرية

اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي وسفيرة الاتحاد الكونفدرالي السويسري لدى دولة فلسطين آن ليز هينين، اليوم الخميس، على التعاون المشترك لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات الملكية الفكرية في الوزارة لمدة ثلاث سنوات.







وبموجب المشروع سيتم دعم الإدارة العامة بأجهزة ومعدات لأتمتة الإجراءات، علاوة على تعزيز قدرات الموظفين بما يتعلق بصياغة سياسات وقوانين الملكية الصناعية، إضافة الى الدعم المقدم للجامعات الفلسطينية والحاضنات من خلال مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC).

رام الله - دنيا الوطنوأشار الجانب السويسري خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر الوزارة، إلى الجهود المبذولة على مستوى نقل الخبرة والتشبيك بين المعاهد السويسرية والجامعات الفلسطينية بهدف دعم الابتكار والأفكار الريادية الفلسطينية .واكد الجانبان، استمرار التعاون لتطوير قدرات القطاع الخاص من خلال تبني المبادرات الريادية وتشجيعها.يشار إلى أن عدد العلامات المسجّلة لدى الوزارة بلغ نحو 42 ألف علامة تجارية و195 براءة اختراع في مجالات الصحة والزراعة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.