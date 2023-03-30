اشتية يبحث مع وزير خارجية أذربيجان آخر المستجدات وتعزيز التعاون

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، في رام الله اليوم الخميس، مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، آخر المستجدات وتعزيز التعاون.







وشدد اشتية، لدى استقباله ضيفه الأذري، على أهمية تعزيز التعاون على كافة الأصعدة بين البلدين، خاصة التبادل الأكاديمي والطلابي، وعلى صعيد تبادل الزيارات ما بين رجال الأعمال والمستثمرين، مثمنا دعم أذربيجان لفلسطين في الأمم المتحدة ومن خلال حركة عدم الانحياز.

رام الله - دنيا الوطنووضع اشتية الوزير الأذري في صورة الأوضاع والانتهاكات والإجراءات الأحادية لحكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وتهويد القدس والمقدسات فيها، وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها بالحواجز والجدار، والتدمير الممنهج لإمكانية تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة جغرافيا على حدود عام 1967.