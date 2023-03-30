عاجل

  • موقع 0404: إطلاق نار نحو نقطة عسكرية قرب يعبد

شؤون فلسطينية

البرغوثي: الاعتكاف بالأقصى يشكل سداً منيعاً بوجه الاقتحامات

البرغوثي: الاعتكاف بالأقصى يشكل سداً منيعاً بوجه الاقتحامات
الصلاة في الأقصى خلال شهر رمضان 2023
رام الله - دنيا الوطن
قالت الناشطة فادية البرغوثي، إن اعتكاف الشباب المتواصل في المسجد الأقصى، يشكل سداً منيعاً في وجه الاقتحامات وتغيير سيرها ووقف طقوس المتطرفين قبل ممارستها.

وأضافت البرغوثي: "لم يكن دفاع شعبنا الفلسطيني عن الأقصى مرتبطاً بقرارات ولا كان مرهوناً بتفاهمات، والقرارات المتعلقة بمنع الاعتكاف قرارات واضحة الأهداف، وواضحة المنشأ، ولن تلقى آذاناً صاغية، ولن تنجح في ثني الشباب المرابط عن الاعتكاف طيلة أيام الشهر الفضيل".

وبينت أن أي قرارات تعيق الاعتكاف في الأقصى ليست إلا قرارات متساوقة مع أهداف بن غفير وأتباعه.

وأكدت أن الاعتكاف أصبح واجب على كل قادر في هذه الأوقات الحرجة، موضحا أن أعداد المرابطين الهائلة ستشتت قطعانهم وتكبيرات الحشود الهادرة ستخرس أصواتهم النشاز.

وتابعت: "إن كنت قادراً على نصرة المسرى فلا تتردد وإن كنت عازماً فجدد النية والعهد على حمايته ونصرته وصد كيد الطغاة عنه".

وتتواصل الدعوات المقدسية، بضرورة تكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين، والساعية إلى تهويد المسجد والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس.

أخبار ذات صلة

كهرباء غزة: قررنا إنارة ميدان فلسطين &quot;الساحة&quot; على نفقتنا

كهرباء غزة: قررنا إنارة ميدان فلسطين "الساحة" على نفقتنا

عسيلي: تعاون فلسطيني سويسري لدعم الملكية الفكرية

عسيلي: تعاون فلسطيني سويسري لدعم الملكية الفكرية

أبرز مخرجات اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح

أبرز مخرجات اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح

اشتية يبحث مع وزير خارجية أذربيجان آخر المستجدات وتعزيز التعاون

اشتية يبحث مع وزير خارجية أذربيجان آخر المستجدات وتعزيز التعاون

البرغوثي: الاعتكاف بالأقصى يشكل سداً منيعاً بوجه الاقتحامات

البرغوثي: الاعتكاف بالأقصى يشكل سداً منيعاً بوجه الاقتحامات

عزام: الجهاد الإسلامي لن تضلّ الطريق مهما كلفها من ثمن

عزام: الجهاد الإسلامي لن تضلّ الطريق مهما كلفها من ثمن

الاتحاد البرلماني العربي: لا استقرار في وطننا دون حلٍ للقضية الفلسطينية

الاتحاد البرلماني العربي: لا استقرار في وطننا دون حلٍ للقضية الفلسطينية

مؤسسة محمود عباس تطلق حملتها الرمضانية بالضفة والقطاع

مؤسسة محمود عباس تطلق حملتها الرمضانية بالضفة والقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كهرباء غزة: قررنا إنارة ميدان فلسطين &quot;الساحة&quot; على نفقتنا

كهرباء غزة: قررنا إنارة ميدان فلسطين "الساحة" على نفقتنا

اشتية يبحث مع وزير خارجية أذربيجان آخر المستجدات وتعزيز التعاون

اشتية يبحث مع وزير خارجية أذربيجان آخر المستجدات وتعزيز التعاون

البرغوثي: الاعتكاف بالأقصى يشكل سداً منيعاً بوجه الاقتحامات

البرغوثي: الاعتكاف بالأقصى يشكل سداً منيعاً بوجه الاقتحامات

الاتحاد البرلماني العربي: لا استقرار في وطننا دون حلٍ للقضية الفلسطينية

الاتحاد البرلماني العربي: لا استقرار في وطننا دون حلٍ للقضية الفلسطينية

مجدلاني يلتقي وزير دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني

مجدلاني يلتقي وزير دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني

الديمقراطية تدعو أذربيجان لإغلاق سفارتها في القدس واحترام الشرعية الدولية

الديمقراطية تدعو أذربيجان لإغلاق سفارتها في القدس واحترام الشرعية الدولية

المبادرة الوطنية تدعو لتجسيد الوحدة الوطنية لمواجهة سياسات الاحتلال

المبادرة الوطنية تدعو لتجسيد الوحدة الوطنية لمواجهة سياسات الاحتلال

خوري: شعبنا متمسك بحقه الأزلي بأرضه والدفاع عنها وتقرير مصيره عليها

خوري: شعبنا متمسك بحقه الأزلي بأرضه والدفاع عنها وتقرير مصيره عليها

منوعات

فيديو: ماذا قال جورج وسوف في الاتصال الأخير مع نجله وديع

فيديو: ماذا قال جورج وسوف في الاتصال الأخير مع نجله وديع

يسرا توضح سبب اختيارها إطلالتها في عملها الدرامي الاخير

يسرا توضح سبب اختيارها إطلالتها في عملها الدرامي الاخير

الفنانة الكويتية حياة الفهد تكشف تفاصيل مرضها

الفنانة الكويتية حياة الفهد تكشف تفاصيل مرضها

أول تعليق من مدقّق مسلسل الإمام الشافعي بعد الانتقادات الأخيرة

أول تعليق من مدقّق مسلسل الإمام الشافعي بعد الانتقادات الأخيرة

بعد تحريضها لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يوجّه رسالة لرضوى الشربيني

بعد تحريضها لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يوجّه رسالة لرضوى الشربيني

الموت يفجع الفنان المصري محمد عز

الموت يفجع الفنان المصري محمد عز

صورة.. فيفي عبده تصدم متابعيها بآخر ظهور لها

صورة.. فيفي عبده تصدم متابعيها بآخر ظهور لها

منة فضالي بتصريح مثير للجدل: لما أتجوز تاني بفكر ألبس بدلة والعريس فستان

منة فضالي بتصريح مثير للجدل: لما أتجوز تاني بفكر ألبس بدلة والعريس فستان

شاهد: رد فعل جنونية من إيمان العاصي خلال حلقة رامز جلال

شاهد: رد فعل جنونية من إيمان العاصي خلال حلقة رامز جلال

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

عربي

السعودية تُسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ خمسة أشهر

السعودية تُسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ خمسة أشهر

الجيش السوداني يؤكد التزامه بالعملية السياسية في البلاد

الجيش السوداني يؤكد التزامه بالعملية السياسية في البلاد

قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

حاكم الإمارات يعين ولي للعهد ويصدر عدة قرارات

حاكم الإمارات يعين ولي للعهد ويصدر عدة قرارات