عزام: الجهاد الإسلامي لن تضلّ الطريق مهما كلفها من ثمن

ووجه عزام التحية لأبناء كتائب سرايا القدس في الضفة المحتلة، وخاصةً في جنين ونابلس، الذين يتصدون للمحتل ويجابهونه بقوةٍ وعزيمة، منوهاً إلى أن ما يقومون به يحظى بدعمٍ شعبي كبير.









رام الله - دنيا الوطنتفقد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، نافذ عزام، مساء الخميس، نقاط الرباط المتقدمة التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية للحركة، بلواء خانيونس جنوب قطاع غزة.وأعرب عزام، عن فخره بتضحيات سرايا القدس في كل الساحات، مؤكداً سعادته واعتزازه وهو يشارك المرابطين أجر ما يقومون به في ميادين الفداء والمواجهة.وقال: "أثبتم أيها الفرسان الميامين في غزة، وفي جنين ونابلس، وفي دمشق، أنكم طليعة المواجهة والتحدي، وروت دماء خيرة قياداتكم وأبنائكم أرض الوطن المغبون ومخيمات اللجوء والنكبة، فبالأمس ارتقى رفيق دربكم المهندس العابد الزاهد علي الأسود في دمشق، وقبله القائدان الهُمامان نضال خازم ومحمد السعدي في جنين، ليتلحقوا بموكب النور الذي مضى عليه القادة الأبطال بهاء أبو العطا وخالد منصور وتيسير الجعبري ورأفت شيخ العيد وزياد المدلل وسلامة عابد في معركة (وحدة الساحات)، لتتعانق هذه الدماء الزكية، وتمنع استقرار العدو في كل الجبهات بإذن الله".وتابع عزام: "واجبنا أن نُعلي راية المقاومة على هذه الأرض المباركة، وما تَخطونه من بطولاتٍ وتضحيات تاريخٌ يُسطر بأحرف من نور لإعلاء شأن وكرامة الأمة كل الأمة".وشدد على أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لن تضل الطريق، ولن تحيد عن غايتها مهما كلفها ذلك من ثمن.