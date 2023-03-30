دولي

أنصار نتنياهو يتظاهرون في تل أبيب دعمًا للتشريعات القضائية

أنصار نتنياهو يتظاهرون في تل أبيب دعمًا للتشريعات القضائية
مظاهرات أنصار نتنياهو في تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
يتظاهر عشرات الآلاف من أنصار اليمين المتطرف في مدينة تل أبيب، مساء الخميس، للتعبير عن دعمهم لمساعي ائتلاف بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، وذلك بدعوة من حزب ليكود وحركة "إم تيرتسو"، وسط مخاوف من اعتداءات تستهدف معارضي خطة الحكومة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11) بأن الشرطة بادرت إلى إغلاق مسالك شارع "أيالون" الرئيسي المتجه شمالا، في محاولة لتجنب التصادم مع المتظاهرين الذين وصلوا من جميع المناطق بما في ذلك المستوطنات في الضفة المحتلة، فيما أغلق المتظاهرون مسالك "أيالون" المتجهة جنوبا.

وفي حين قالت (القناة 14) إن "عدد المتظاهرين وصل إلى عشرات الآلاف قدرت هيئة اليث الإسرائيلية عدد المتظاهرين ببضعة آلاف".

وذكرت صحيفة (هأرتس) أن "عدد التظاهرين يقدر بالآلاف، كما وأفادت بأن 300 منهم حاولوا إغلاق أحد الجسور المركزية في تل أبيب.

كما حاول بعض المتظاهرين إغلاق تقاطعات مركزية في المنطقة.

في حين، قال مصدر في شرطة الاحتلال لصحيفة (هأرتس) إن المظاهرة تسير دون وقوع حوادث استثنائية.

وأكمل: "لم يشعل أحد النيران أو يعتدي أحد على المعدات، علما بأن التخوفات تعالت من اعتداءات محتملة من جانب متظاهري اليمين في أعقاب دعوات في مجموعات يمينية في تلغرام لاستخدام العنف خلال المظاهرة".

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