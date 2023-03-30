مؤسسة محمود عباس تطلق حملتها الرمضانية بالضفة والقطاع

أطلقت مؤسسة محمود عباس، اليوم الخميس، حملتها الرمضانية للعام الحالي في المحافظات الشمالية والجنوبية، تحت عنوان "رمضان الخير".





وقالت المؤسسة في بيان صدر عنها، إن إطلاق الحملة بالتزامن مع الذكرى الـ47 ليوم الأرض الخالد، يأتي تأكيدا على أهمية هذا اليوم في تعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده من خلال البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها المؤسسة في الوطن والشتات .

رام الله - دنيا الوطنوأضافت: "للعام السادس على التوالي تنفذ المؤسسة حملاتها الرمضانية من خلال تقديم السلات الغذائية للعائلات المتعففة في محافظات الضفة وغزة، كما وعملت المؤسسة على دعم التاجر والمتنج الفلسطيني من خلال شراء المواد الغذائية للسلات".وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة جمال حداد إن هذه الحملة السنوية تأتي تلبية لاحتياجات أبناء شعبنا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهلنا في الضفة وغزة، وفي إطار البرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المؤسسة.ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة محمود عباس هي جمعية خيرية غير ربحية مسجّلة في فلسطين ولبنان، تأسست عام 2011 وتعمل على مساعدة اللاجئين من أبناء شعبنا في الوطن والشتات، خاصة مخيمات لبنان، نظرا للأوضاع الصعبة التي يعيشونها هناك.ومن أهم برامج المؤسسة، "برنامج الطالب" الذي يقدّم منحًا تعليمية للآلاف من الطلبة الفلسطينيين اللاجئين في مخيمات لبنان، و"برنامج التكافل الأسري" الذي يقدّم مساعدات مالية شهرية لمئات العائلات الفلسطينية هناك، و"برنامج فلسطين" الذي يقدّم خدمات تعليمية، صحية، إجتماعية وإغاثية مختلفة للأسر المستورة داخل الوطن، وينفذ مشاريع مختلفة خاصة في المناطق المهددة وفي القدس وغزة.