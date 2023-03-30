شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بوزير خارجية أذربيجان

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بوزير خارجية أذربيجان
الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، مساء الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية الأذري جيهون بيراموف والوفد المرافق له.

وأطلع الرئيس عباس، الوزير الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة وأن أذربيجان ترأس حركة عدم الإنحياز.

وأشار إلى حرص دولة فلسطين على تعزيز العلاقات التاريخية القوية التي تربط فلسطين وأذربيجان، والتي تعترف بدولة فلسطين ويوجد سفارة فلسطينية فيها.

بدوره، نقل وزير الخارجية الأذري، تحيات الرئيس إلهام علييف، مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين والبلدين الصديقين، مشيرا إلى أن باكو ستقوم بفتح مكتب تمثيلها في فلسطين خلال وقت قريب، وتقديم 25 منحة دراسية للطلبة الفلسطينيين، وبناء مدرسة في محافظة نابلس بتمويل أذري.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

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