مجدلاني يلتقي وزير دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني

رام الله - دنيا الوطنالتقى الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني والوفد المرافق له، وزير دائرة العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ليو جيان تشاو.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الحزبين وتنسيق الجهود المشتركة لخدمة القضايا الثنائية.وأكد مجدلاني حرص القيادة الفلسطينية على تعزيز العلاقات الثنائية المميزة مع الصين، مثمنا الدعم السياسي والاقتصادي التي تقدمه جمهورية الصين الشعبية لفلسطين لما له من اهمية بالغة بالعلاقات بين البلدين.وأوضح أن الولايات المتحدة الإمريكية لم تقدم إلى الآن أية رؤية أو خطة إلى عملية السلام بل تنحاز بشكل واضح إلى الاحتلال الاسرائيل، وهذا يتطلب تدخلا دوليا للضغط على إسرائيل، مشيرا إلى أن الصين بحكم علاقتها وقوتها يمكن أن تدعم ذلك على المستوى الدولي.من جهته، أكد تشاو على الموقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق شعبنا في نيل حريته واستقلاله مبديا استعداد بلاده للعب دور سياسي لإعطاء دفعة لعمليةالسلام في المنطقة.وأشار إلى أهمية التنسيق والتشاور بين الحزب الشيوعي الصيني وجبهة النضال الشعبي لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الصين قيادة وشعبنا ستواصل الدعم لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.واتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات والمشاورات استعدادا للمرحلة المقبلة.