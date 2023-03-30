الديمقراطية تدعو أذربيجان لإغلاق سفارتها في القدس واحترام الشرعية الدولية

رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم، الحكومة الأذرية، للتراجع عن قرارها افتتاح سفارتها اليوم في القدس.وقالت الجبهة الديمقراطية: إن هذه الخطوة من شأنها أن تشجع دولة الاحتلال الإسرائيلي على المضي قُدماً في ارتكاب جرائمها ضد شعبنا وخرقها لقرارات الشرعية الدولية، خاصة عندما تجد دولاً، كالحكومة الأذرية، تنقل سفارتها إلى القدس، وهي أرض فلسطينية، أكد قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع 2334 هويتها الفلسطينية، ونزع الشرعية عن احتلال إسرائيل لها ودعاها إلى مغادرتها فوراً.وأضافت أن قرار أذربيجان افتتاح سفارتها في القدس، يلحق الضرر بالسمعة الدولية لأذربيجان، كدولة تتساوق مع تمرد إسرائيل على قرارات الشرعية الدولية، فضلاً عما يلحقه هذا القرار من أذى وأضرار بالمصلحة الوطنية الفلسطينية.ودعت الجبهة الديمقراطية الدول العربية، والصديقة إلى تحمل واجباتها في الدفاع عن القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعن قرارات الشرعية الدولية، والضغط على أذربيجان للتراجع عن قرارها، وإغلاق سفارتها في القدس، كما فعلت من قبل دول صديقة كدولة هندوراس.