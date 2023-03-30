الشعبية تُرحب بمبادرة الهيئة العليا للعشائر وتؤكد على أهمية استعادة الوحدة

رام الله - دنيا الوطنرحب عضو اللجنة المركزية العامة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤول مكتب العلاقات الوطنية، ماهر مزهر، بالمبادرة الصادرة عن الهيئة العليا لشؤون العشائر من خلال مفوضها، عاكف المصري، مُؤكداً أن الجبهة مع أية مبادرة وطنية تُساهم في الدفع بجهود استعادة الوحدة وإنجاز المصالحة.وأكد مزهر في تصريحات صحفية، أن "الجبهة مع أية مبادرة وطنية تُساهم في الدفع بجهود استعادة الوحدة وانجاز المصالحة من خلال تطبيق اتفاقات المصالحة المبنية على الشراكة، وبما يعزز المقاومة بكافة أشكالها وفي المقدمة منها المقاومة الشعبية، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لإدارة تكتيكات المقاومة، وتشكيل لجان الحماية الشعبية للتصدي لجرائم المستوطنين وجنود الاحتلال".وشدد أنّ "إنجاز المصالحة هي المدخل الصحيح لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسسٍ وطنية وديمقراطية وبرنامج وطني مقاوم، وفي المقدمة منها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، مبينًا "أهمية إجراء الانتخابات الديمقراطية الشاملة، والتي يجب أن تبدأ بانتخاب المجلس الوطني، باعتبارها إحدى مداخل إنهاء الانقسام وبناء الوحدة، وتطوير وتجديد شرعية المنظمة".وأشار مزهر إلى أنّ "الوصول إلى إنجاز الوحدة المنشودة، يتطلب البدء بإجراءات لبناء الثقة ومنها وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، ووقف كل أشكال الاعتداء على الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعزيز صمود أبناء شعبنا في ظل العدوان والحصار، والتحلل من اتفاقية أوسلو والتزاماتها الأمنية والاقتصادية والسياسية".وختم تصريحاته بتوجيه الشكر مجددًا للهيئة العليا لشؤون العشائر وإلى عاكف المصري على هذه المبادرة، متمنيًا أن تساهم في الدفع بجهود إنجاز المصالحة واستعادة الوحدة المنشودة.