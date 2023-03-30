المبادرة الوطنية تدعو لتجسيد الوحدة الوطنية لمواجهة سياسات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنجددت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم الخميس، دعوتها لتجسيد الوحدة الوطنية على أسس كفاحية واستراتيجية مقاومة موحدة لمواجهة الفاشية ومحاولات تكريس نظام التمييز العنصري في فلسطين.وجاءت هذه الدعوة و شعبنا الفلسطيني يحيي اليوم الذكرى السابعة والأربعين ليوم الأرض الخالد في مشهد وحدوي يمتد في شتى أرجاء فلسطين وللتأكيد على أن الشعب الفلسطيني يرفض التجزئة ويرفض تقطيع الأوصال بين مكونات الوطن الواحد فلسطين ووجهت التحية لأهلنا في أراضي 48 لصمودهم في وجه العنصرية ومحاولات التطهير العرقي، مؤكدة على أنهم سيفشلون المخططات التصفوية ويؤكدون تلاحمهم مع باقي مكونات الشعب الفلسطيني.وقالت المبادرة الوطنية إن "ذكرى يوم الأرض تأتي في خضم ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من مجازر واعتداءات عنصرية بربرية يقترفها جيش الاحتلال وعصابات مستوطنيه لاسيما في بلدات ومدن وقرى الضفة بهدف ضمها وتحويلها إلى كتلة استيطانية خالية من الوجود الفلسطيني على يد الفاشيين المستعمرين الاقتلاعيين سموتريتش وبن غفير ونتنياهو".وطالبت بالإسراع الجاد وبمسؤولية وطنية كبيرة نحو ترسيخ دعائم القيادة الوطنية الموحدة ببرنامجها الكفاحي الموحد والمقاوم لمواجهة هذا الخطر العنصري الفاشي بالتوازي مع تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين لاسيما المزارعين منهم والفلاحين لتمكينهم صامدين في أراضيهم وحمايتها من خطر الاستيطان والاستيلاء والمصادرة.