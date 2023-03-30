التعاون الإسلامي: على الأطراف الدولية وضع حد لسياسة إسرائيل الاستعمارية

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، لمناسبة ذكرى يوم الأرض الفلسطيني الذي يصادف 30 مارس من كل عام، وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها المطلق لنضاله العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في تجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.







وقالت المنظمة في بيان اليوم الخميس، إن يوم الأرض يجسد محطة لتجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه وتاريخه ومقدساته وهويته الوطنية.





واستذكرت في هذه المناسبة بكل إجلال وإكبار تضحيات الشعب الفلسطيني عبر عقود، وصموده المتواصل في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل والتمييز العنصري، والتطهير العرقي والتهجير القسري، وتهويد مدينة القدس.





ودعت المنظمة في هذا الصدد، الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وضع حد لسياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

رام الله - دنيا الوطن