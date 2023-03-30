الاحتلال يمدد اعتقال أربعة شبان مقدسيين ويبعد مواطنًا عن الأقصى

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال أربعة شبان من القدس.







وأفادت مصادر محلية أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الشاب محمد أبو سنينة حتى يوم غد الجمعة، فيما مددت اعتقال الشابين عبد الناصر أبو سنينة وأحمد نجيب حتى يوم الاثنين القادم، والشاب داوود عامر الغول من حي رأس العامود في القدس حتى الثالث من شهر نيسان المقبل.

رام الله - دنيا الوطنوفي سياق متصل، أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن هارون أبو سنينة عن المسجد الأقصى المبارك مدة ستة أشهر.