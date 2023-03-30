شؤون فلسطينية

الاحتلال يمدد اعتقال أربعة شبان مقدسيين ويبعد مواطنًا عن الأقصى

الاحتلال يمدد اعتقال أربعة شبان مقدسيين ويبعد مواطنًا عن الأقصى
شرطة الاحتلال في القدس
رام الله - دنيا الوطن
مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال أربعة شبان من القدس.

وأفادت مصادر محلية أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الشاب محمد أبو سنينة حتى يوم غد الجمعة، فيما مددت اعتقال الشابين عبد الناصر أبو سنينة وأحمد نجيب حتى يوم الاثنين القادم، والشاب داوود عامر الغول من حي رأس العامود في القدس حتى الثالث من شهر نيسان المقبل.

وفي سياق متصل، أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن هارون أبو سنينة عن المسجد الأقصى المبارك مدة ستة أشهر.

أخبار ذات صلة

مؤسسة محمود عباس تطلق حملتها الرمضانية بالضفة والقطاع

مؤسسة محمود عباس تطلق حملتها الرمضانية بالضفة والقطاع

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بوزير خارجية أذربيجان

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بوزير خارجية أذربيجان

نادي الأسير: الوضع الصحيّ للأسير محمد الخطيب في تدهور مستمر

نادي الأسير: الوضع الصحيّ للأسير محمد الخطيب في تدهور مستمر

المجلس الأعلى للشباب والرياضة يأسف لقرار &quot;فيفا&quot; تجريد إندونيسيا من استضافة كأس العالم للشباب

المجلس الأعلى للشباب والرياضة يأسف لقرار "فيفا" تجريد إندونيسيا من استضافة كأس العالم للشباب

مجدلاني يلتقي وزير دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني

مجدلاني يلتقي وزير دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني

الديمقراطية تدعو أذربيجان لإغلاق سفارتها في القدس واحترام الشرعية الدولية

الديمقراطية تدعو أذربيجان لإغلاق سفارتها في القدس واحترام الشرعية الدولية

الشعبية تُرحب بمبادرة الهيئة العليا للعشائر وتؤكد على أهمية استعادة الوحدة

الشعبية تُرحب بمبادرة الهيئة العليا للعشائر وتؤكد على أهمية استعادة الوحدة

المبادرة الوطنية تدعو لتجسيد الوحدة الوطنية لمواجهة سياسات الاحتلال

المبادرة الوطنية تدعو لتجسيد الوحدة الوطنية لمواجهة سياسات الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يلتقي وزير دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني

مجدلاني يلتقي وزير دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني

الديمقراطية تدعو أذربيجان لإغلاق سفارتها في القدس واحترام الشرعية الدولية

الديمقراطية تدعو أذربيجان لإغلاق سفارتها في القدس واحترام الشرعية الدولية

المبادرة الوطنية تدعو لتجسيد الوحدة الوطنية لمواجهة سياسات الاحتلال

المبادرة الوطنية تدعو لتجسيد الوحدة الوطنية لمواجهة سياسات الاحتلال

خوري: شعبنا متمسك بحقه الأزلي بأرضه والدفاع عنها وتقرير مصيره عليها

خوري: شعبنا متمسك بحقه الأزلي بأرضه والدفاع عنها وتقرير مصيره عليها

أبو مويس والقنصل الفرنسي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون البحثي &quot;برنامج المقدسي&quot;

أبو مويس والقنصل الفرنسي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون البحثي "برنامج المقدسي"

إحياء ذكرى يوم الأرض في سخنين بمسيرة مركزية

إحياء ذكرى يوم الأرض في سخنين بمسيرة مركزية

زعارير: إحياء يوم الأرض تأكيد على حق العودة وترسيخ لتمسك شعبنا بقضيته

زعارير: إحياء يوم الأرض تأكيد على حق العودة وترسيخ لتمسك شعبنا بقضيته

أبو راس: يوم الأرض وحد الشعب والدم الفلسطيني وسنبقى متجذرين في أرضنا

أبو راس: يوم الأرض وحد الشعب والدم الفلسطيني وسنبقى متجذرين في أرضنا

منوعات

فيديو: ماذا قال جورج وسوف في الاتصال الأخير مع نجله وديع

فيديو: ماذا قال جورج وسوف في الاتصال الأخير مع نجله وديع

يسرا توضح سبب اختيارها إطلالتها في عملها الدرامي الاخير

يسرا توضح سبب اختيارها إطلالتها في عملها الدرامي الاخير

الفنانة الكويتية حياة الفهد تكشف تفاصيل مرضها

الفنانة الكويتية حياة الفهد تكشف تفاصيل مرضها

أول تعليق من مدقّق مسلسل الإمام الشافعي بعد الانتقادات الأخيرة

أول تعليق من مدقّق مسلسل الإمام الشافعي بعد الانتقادات الأخيرة

بعد تحريضها لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يوجّه رسالة لرضوى الشربيني

بعد تحريضها لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يوجّه رسالة لرضوى الشربيني

الموت يفجع الفنان المصري محمد عز

الموت يفجع الفنان المصري محمد عز

صورة.. فيفي عبده تصدم متابعيها بآخر ظهور لها

صورة.. فيفي عبده تصدم متابعيها بآخر ظهور لها

منة فضالي بتصريح مثير للجدل: لما أتجوز تاني بفكر ألبس بدلة والعريس فستان

منة فضالي بتصريح مثير للجدل: لما أتجوز تاني بفكر ألبس بدلة والعريس فستان

شاهد: رد فعل جنونية من إيمان العاصي خلال حلقة رامز جلال

شاهد: رد فعل جنونية من إيمان العاصي خلال حلقة رامز جلال

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

عربي

السعودية تُسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ خمسة أشهر

السعودية تُسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ خمسة أشهر

الجيش السوداني يؤكد التزامه بالعملية السياسية في البلاد

الجيش السوداني يؤكد التزامه بالعملية السياسية في البلاد

قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

حاكم الإمارات يعين ولي للعهد ويصدر عدة قرارات

حاكم الإمارات يعين ولي للعهد ويصدر عدة قرارات