طافش يدعو لشد الرحال للأقصى والاعتكاف فيه تصديًا لمخططات الاحتلال

دعا النائب خالد طافش لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك والرباط والاعتكاف فيه، والتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية.





وقال طافش: "لا شك في أن الأقصى هو دين وعقيدة، وعليه فهناك الكثير من الأحاديث النبوية التي تحث الأمة على شد الرحال إليه والرباط فيه".

رام الله - دنيا الوطنوأوضح أن شد الرحال للأقصى في الأيام الطبيعية هو واجب شرعي، فكيف إذا كان الوضع كما هو اليوم فشد الرحال والرباط في مسجدنا الاقصى ألزم من أي وقت آخر.وأكد على ضرورة الرباط لمن استطاع الوصول إلى قدسنا واقصانا، مشددا على أننا اليوم في معركة التحدي مع الاحتلال ومخططاته التهويدية الرامية للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد وصولا لهدمه وإقامة "الهيكل" المزعوم.وتتواصل الدعوات المقدسية، بضرورة تكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين، والساعية إلى تهويد المسجد والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس.