طالع تطورات طقس فلسطين حتى منتصف الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنتحدث الراصد الجوي، ليث العلامي، مساء يوم الخميس، عن تطوراتحتى منتصف الأسبوع المقبل.وقال العلامي: إن الموجة الباردة التي تؤثر علىمنذ أمس، وحتى اليوم الخميس، مُستمرة حتى يوم السبت المقبل.وأفاد بأن قفزة بالأجواء نحو الدفء الملحوظ تشهدهامُنتصف الأسبوع المقبل.وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكونغائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية.وأكملت:وتبقى فرصة ضعيفة خاصة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.