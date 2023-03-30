طالع تطورات طقس فلسطين حتى منتصف الأسبوع المقبل
تحدث الراصد الجوي، ليث العلامي، مساء يوم الخميس، عن تطورات طقس فلسطين حتى منتصف الأسبوع المقبل.
وقال العلامي: إن الموجة الباردة التي تؤثر على طقس فلسطين منذ أمس، وحتى اليوم الخميس، مُستمرة حتى يوم السبت المقبل.
وأفاد بأن قفزة بالأجواء نحو الدفء الملحوظ تشهدها طقس فلسطين مُنتصف الأسبوع المقبل.
وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس فلسطين غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية.
وأكملت:وتبقى فرصة ضعيفة خاصة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
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