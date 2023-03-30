إحياء ذكرى يوم الأرض في سخنين بمسيرة مركزية

رام الله - دنيا الوطنشارك الآلاف من أهلنا داخل أراضي عام الـ48، اليوم الخميس، في المسيرة المركزية، التي نظمت في مدينة سخنين إحياء للذكرى الـ47 ليوم الأرض الخالد.وانطلقت المسيرة من شارع الشهداء في المدينة، تحت لواء العلم الفلسطيني، ردا على سياسات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وجابت شوارع المدينة، وصولا إلى مقبرة الشهداء، حيث أقيم مهرجان خطابي، ختاما لفعاليات إحياء الذكرى.وبدأت الفعاليات في بلدات: مثلث يوم الأرض، وفي الطيبة، وشملت زيارة أضرحة الشهداء وعائلاتهم، كما تمت زيارة أضرحة شهداء يوم الأرض: خديجة شواهنة، وخضر خلايلة، ورجا أبو ريا في سخنين، وضريح الشهيد خير ياسين في عرابة.واستقبلت سخنين الوفود من عرابة ودير حنا ومن البلدات العربية، حيث يجري عادة وضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء يوم الأرض.كما أحيت مدينة الطيبة هذه الذكرى، بوضع أكاليل زهور على النصب التذكاري للشهيد رأفت علي الزهيري من مخيم نور شمس بطولكرم، الذي استشهد في يوم الأرض الأول بالطيبة ودفن فيها، كما تم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء تمجيدا وتخليدا لذكراهم، بمشاركة اللجنة الشعبية والقوى الوطنية في الطيبة ولجنة المتابعة.ودعت لجنة المتابعة العليا الجماهير العربية إلى إحياء الذكرى الـ47 ليوم الأرض، من خلال المشاركة في المسيرات والنشاطات المحلية، للتأكيد على التمسك بالأرض والوطن والبقاء.