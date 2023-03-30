شؤون فلسطينية

إعلان هام من وزارة العمل بغزة حول تحديث ألوان ترشيح العمال

إعلان هام من وزارة العمل بغزة حول تحديث ألوان ترشيح العمال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة العمل بغزة، مساء اليوم الخميس، عن تحديث (الألوان الخاصة) بكشوفات ترشيح العمال للعمل في أراضي عام 48.

وأوضح وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين أن عملية التحديث تمت للعمال الذين سجلوا خلال الأشهر الماضية، ولم يتم تقييمهم حينها وفقا للمعايير التي أعلنت عنها الوزارة.

ونوه الغصين إلى أن تحديث الألوان يتم كل 3 أشهر، وفق ما صرحت به الوزارة سابقا، مشيرا إلى أن عملية التحديث القادمة ستكون نهاية شهر يونيو 2023.

يشار إلى أن ما يزيد عن 130 ألف عاملٍ، مسجلين ضمن كشوفات وزارة العمل، للعمال الراغبين العمل في الداخل المحتل، حيث تقوم الوزارة بتصنيفهم وفقا لعدة معايير أعلنت عنها منذ استلامها ملف التصاريح نوفمبر 2021.

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