شؤون فلسطينية

زعارير: إحياء يوم الأرض تأكيد على حق العودة وترسيخ لتمسك شعبنا بقضيته

زعارير: إحياء يوم الأرض تأكيد على حق العودة وترسيخ لتمسك شعبنا بقضيته
زعارير
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب في المجلس التشريعي المنحل بالضفة، باسم زعارير إن يوم الأرض هو يوم وطني بامتياز، ويشكل قيمة وطنية تساهم في تجذر وترسّخ انتماء شعبنا لأرضه وقضيته.

وأكد زعارير على أن إحياء يوم الأرض بالحشود الكبيرة والفعاليات ليس تضامنًا فقط مع فلسطينيي عام 48، وانما هو نصرة للشعب الفلسطيني أينما وجد، وتأكيد على جميع الحقوق المشروعة للفلسطينيين وفي مقدمتها حق العودة.

واعتبر أن يوم الأرض مناسبة وطنية تهم الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ومن شأنه توحيد كلمة شعبنا على كلمة سواء وتحت راية الوطن الواحد وبشعار الشعب الواحد والعلم الواحد والعدو الواحد.

وأكد على أن يوم الأرض يتجاوز جميع الاختلافات بين أبناء شعبنا، لأن حرية الوطن ومطلب الخلاص من الاحتلال هو مطلب المجموع الفلسطيني.

وأوضح أنها مناسبة لذكرى مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا في الداخل المحتل، راح ضحيتها عدد من الشهداء قدموا أرواحهم في سبيل حرية الوطن، على يد احتلال استئصالي مجرم متعطش للدماء، ولا يزال يمارس نفس الإجرام والقتل بحق أبناء شعبنا.

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