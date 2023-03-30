أبو راس: يوم الأرض وحد الشعب والدم الفلسطيني وسنبقى متجذرين في أرضنا

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي بغزة مروان أبو راس، أن يوم الأرض وحد الشعب والدم الفلسطيني وأثبت تجذر شعبنا وتمسكه بكامل تراب أرضه.جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق فعالية إحياء يوم الأرض بعنوان "أرضنا عنوان هويتنا" الذي عقدته وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع الهيئات المحلية بغزة.وشدد أبو راس، أن المليشيات الإرهابية التي أسسها بن غفير وباركها نتنياهو ستكون سبباً في تعجيل زوال الاحتلال وحكومته الفاشية التي تقمع شعبنا الفلسطيني داعياً أبناء شعبنا في الضفة والداخل لتشكيل لجان حراسة ليلية لحماية أرضهم.وأكد أن المجلس التشريعي يشد على أيدي كل من يغرس ويبني في هذا الأرض، مضيفا " نحن نراقب ونتابع وسنضرب بيد من حديد على كل من يفسد فنحن لا نقبل المفسدين".وفي ختام كلمته قدم شكره لوزارة الحكم المحلي ولتجمع الهيئات المحلية على خطواتهم الفعالة التي تعكس الانتماء للأرض والهوية الوطنية.