فعاليات شعبية فلسطينية إحياءً لذكرى يوم الأرض

رام الله - دنيا الوطنينظم الفلسطينيون اليوم الخميس، فعاليات شعبية عدة بمناطق متفرقة في الضفة الغربية وأراضي عام 48، وكافة ربوع فلسطين، إحياءً لذكرى يوم الأرض الذي يصادف 30 آذار/ مارس من كل عام.وتأتي الفعاليات الشعبية تلبية لدعوات أطلقها الحراك الشبابي والقوى الوطنية والإسلامية، لتصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال وخاصة في مناطق التماس والمناطق القريبة من المستوطنات والحواجز العسكرية.وأكد الحراك الشبابي في فلسطين على أهمية تلبية نداء المواجهة مع المحتل اليوم، في ذكرى يوم الأرض، وذلك وفاءً للأرض والدماء التي بذلت رخيصة من أجلها.وشدد الحراك على ضرورة إشعال نار المواجهة في كافة مناطق التماس مع قوات الاحتلال، في مناطق الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل وكافة الأراضي الفلسطينية.ودعت لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل، جماهير شعبنا للمشاركة في المسيرة المركزية اليوم، لإحياء الذكرى الـ47 ليوم الأرض، مشيرة إلى أن المسيرة تنطلق من شارع الشهداء في سخنين، وذلك الساعة الثالثة عصراً، وصولاً للنصب التذكاري.وفي سياق متصل، دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى المشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأرض، وخاصة في الأراضي المحاطة بالمستوطنات والحواجز العسكرية، في إطار المقاومة الشعبية المستمرة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.وشددت القوى على أن مواصلة الاحتلال لتصعيد عدوانه وجرائمه ضد شعبنا، لن تكسر إرادة الصمود والتمسك بالحقوق والثوابت، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.