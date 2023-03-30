عياش يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف مصادرة الأراضي



وأكد عياش من العاصمة الرومانية بوخارست، أن الشعب الفلسطيني بالرغم من كل إجراءات الاحتلال في مصادرة وقضم الأرض لا زال متمسكاً بشرعية الوجود والبقاء، ضارباً بجذوره في أعماقها ويقدم الغالي والنفيس لاسترجاعها وتحريرها، بالرغم من شريعة الغاب التي من قتل واعتقال ومصادرة للأراضي واقتحاماتٍ للمسجد الأقصى وتهجير قسري لسكان الأرض.



وقال عياش إن كل تلك محاولات الاحتلال لن تنجح في سلب الفلسطيني لحقه بالرغم من كل محاولات التزوير للتراث والتاريخ والوثائق.



وثمن عياش التضحيات الجسام التي يقدمها كل أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، للتمسك بحقوقه والمحافظة على هويته والتشبث بأرضه ومقاومة محاولات الطمْس وكل أشكال التطبيع.



وطالب المجتمع الدولي ببذل جهده لوقف كل مظاهر الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، والبؤر الاستيطانية المستشرية على أراضي الضفة الغربية، ودعا كذلك وسائل الإعلام لتسليط الأضواء على كل ما تقوم به دولة الاحتلال ضد أبناء شعبنا في ظل التصعيد بالضفة الغربية والقدس.



وأعرب عضو المجلس الوطني عن تضامنه مع أهلنا في أراضي (48) ومع أهالي الضحايا في جرائم القتل اليومية التي تحدث هناك بتواطؤ وتخاذل من الشرطة الاسرائيلية.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الوطني الفلسطيني محمد عياش، إن ذكرى يوم الأرض 47 يأتي تمجيداً للملحمة البطولية المستمرة في وجه من يسرق الأرض ويهودها ويشوه ذاكرتها.