إحالة 4 تجار مخالفين للنيابة العامة في الأسبوع الأول من رمضان

رام الله - دنيا الوطنأحالت وزارة الاقتصاد الوطني، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، 4 تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع، والاتجار بمواد منتهية الصلاحية.ووفق التقرير الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك، تم إخطار واستدعاء 100 مخالف لتجاوزهم السقف السعري المحدد لكيلوغرام الدجاج المحدد ب 17 شيكل، لتصويب أوضاعهم القانونية.ونفذت الطواقم 161 جولة ميدانية صباحية ومسائية نفذتها على السوق تمكنت خلالها من زيارة 1398 محلا تجاريا وجد من بينها 47 محلا مخالفا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.وأشار التقرير إلى سحب الطواقم عينات من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبريا والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، كما ضبطت 4 أطنان مواد منتهية الصلاحية إضافة إلى إتلاف أكثر من 29 طنا من السلع.وضبطت طواقم المستهلك خلال جولاتها الميدانية 4 أطنان مواد منتهية الصلاحية إضافة إلى إتلاف أكثر من 29 طنا من السلع.وتعاملت مع عشرات الشكاوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129 وصفحات الوزارة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وهواتف مديريات الوزارة، أغلبها تتعلق بعدم التزام التجار بالتسعيرة الجديدة، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة الشكاوى.وأكدت وزارة الاقتصاد أنها لن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة كل من يخالف القانون، ويحاول استغلال المواطنين خلال شهر رمضان.