شؤون فلسطينية

اتخذ عدة قرارات.. الصالح يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

اتخذ عدة قرارات.. الصالح يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى
خلال ترؤس الوزير مجدي الصالح الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى، بحضور أمين سر المجلس م. فاتن تمراز، وأعضاء المجلس من وكلاء الوزارات وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وقرر المجلس الموافقة على العديد من المشاريع ووضعها موضع التنفيذ ومنها :تعديل تنظيمي لمسارات شوارع وذلك في التجمعات التالية (دير جرير، وأريحا، وجنين) ولمشاريع هيكلي تفصيلي لغاية الافراز في بلدة عصيرة الشمالية واخر في بلدة طلوزة، ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية الإسكان في بيت امرين، وهيكلي تفصيلي لتنظيم الاستعمال إلى تجاري في جفنا، وهيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع وتنظيم الاستعمال إلى سكن ب في بلدات (تل، وبروين، وعراق بورين).

وأعاد المجلس إيداع المشاريع التالية للاعتراضات وذلك لمخطط هيكلي كفر نعمة، وهيكلي تفصيلي لغاية اقامة مصنع محارم في كفل حارس، وهيكلي تفصيلي لغاية الاسكان في جبع ومشروع تعديل تنظيمي لالغاء شارع في قباطية.

ووافق المجلس على طلبات تسهيلات وطلبات استئناف لترخيص ابنية وذلك في التجمعات التالية: (القبيبة، ورامين، واودلا، وتل، وقباطية، ومادما، وأبو فلاح، والطيبة، وكفل حارس، وكفر قدوم) إضافة إلى مشروع هيكلي تفصيلي لغاية الافراز في دير ابزيع.

وشكل المجلس لجان فرعية وذلك لعدة مشاريع منها تعديلات تنظيمية وطلبات تسهيلات وذلك في التجمعات التالية (بيت جالا، وام صفا، والطيبة).

وكلف المجلس الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة عدة طلبات وذلك في التجمعات التالية (مخطط هيكلي يتما، وتعديل تنظيمي في برقا، وتعديل مسار واد في بيت وزن، وعدة طلبات تسهيلات واستئناف في رافات، وطلب تسهيلات في الزعيم، وطلب تسهيلات في عصيرة الشمالية، وتصنيف اراضي في كفر قدوم).

ورد المجلس طلبات تسهيلات لترخيص ابنية في التجمعات التالية: (جنين، وبيت دجن، ورمون، وعورتا، وعراق بورين)، كما وأجل المجلس مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع لغاية اقامة خلاليا شمسية في سفارين.

أخبار ذات صلة

اتخذ عدة قرارات.. الصالح يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

اتخذ عدة قرارات.. الصالح يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

فيديو.. الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب مشاركين بمهرجان إحياء يوم الأرض شرقي غزة

فيديو.. الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب مشاركين بمهرجان إحياء يوم الأرض شرقي غزة

أبو هولي يدعو في يوم الأرض لتكثيف المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والاحتلال والمستوطنين

أبو هولي يدعو في يوم الأرض لتكثيف المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والاحتلال والمستوطنين

غزة: الدعليس يدعو أونروا للاستجابة لمطالب المقاولين

غزة: الدعليس يدعو أونروا للاستجابة لمطالب المقاولين

اتحاد موظفي أونروا بالضفة: إضرابنا مستمر بجميع القطاعات ولن يتوقف حتى تحقيق مطالبنا

اتحاد موظفي أونروا بالضفة: إضرابنا مستمر بجميع القطاعات ولن يتوقف حتى تحقيق مطالبنا

إصابة شاب بجروح في اعتداء للمستوطنين شمال أريحا

إصابة شاب بجروح في اعتداء للمستوطنين شمال أريحا

شبكة المنظمات الأهلية تصدر بياناً بمناسبة ذكرى يوم الأرض

شبكة المنظمات الأهلية تصدر بياناً بمناسبة ذكرى يوم الأرض

ضبط أكثر من نصف طن سلع غذائية مخالفة جنوب القطاع

ضبط أكثر من نصف طن سلع غذائية مخالفة جنوب القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اتخذ عدة قرارات.. الصالح يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

اتخذ عدة قرارات.. الصالح يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

شبكة المنظمات الأهلية تصدر بياناً بمناسبة ذكرى يوم الأرض

شبكة المنظمات الأهلية تصدر بياناً بمناسبة ذكرى يوم الأرض

الديمقراطية: الأرض هي جوهر الصراع مع الاحتلال وبالمقاومة وحدها سينتصر شعبنا

الديمقراطية: الأرض هي جوهر الصراع مع الاحتلال وبالمقاومة وحدها سينتصر شعبنا

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حماس تُصدر بياناً في الذكرى 47 ليوم الأرض

حماس تُصدر بياناً في الذكرى 47 ليوم الأرض

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

47 عاماً على ذكرى يوم الأرض الفلسطيني

47 عاماً على ذكرى يوم الأرض الفلسطيني

إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين

إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين

منوعات

فيديو: ماذا قال جورج وسوف في الاتصال الأخير مع نجله وديع

فيديو: ماذا قال جورج وسوف في الاتصال الأخير مع نجله وديع

يسرا توضح سبب اختيارها إطلالتها في عملها الدرامي الاخير

يسرا توضح سبب اختيارها إطلالتها في عملها الدرامي الاخير

الفنانة الكويتية حياة الفهد تكشف تفاصيل مرضها

الفنانة الكويتية حياة الفهد تكشف تفاصيل مرضها

أول تعليق من مدقّق مسلسل الإمام الشافعي بعد الانتقادات الأخيرة

أول تعليق من مدقّق مسلسل الإمام الشافعي بعد الانتقادات الأخيرة

بعد تحريضها لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يوجّه رسالة لرضوى الشربيني

بعد تحريضها لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يوجّه رسالة لرضوى الشربيني

الموت يفجع الفنان المصري محمد عز

الموت يفجع الفنان المصري محمد عز

صورة.. فيفي عبده تصدم متابعيها بآخر ظهور لها

صورة.. فيفي عبده تصدم متابعيها بآخر ظهور لها

منة فضالي بتصريح مثير للجدل: لما أتجوز تاني بفكر ألبس بدلة والعريس فستان

منة فضالي بتصريح مثير للجدل: لما أتجوز تاني بفكر ألبس بدلة والعريس فستان

شاهد: رد فعل جنونية من إيمان العاصي خلال حلقة رامز جلال

شاهد: رد فعل جنونية من إيمان العاصي خلال حلقة رامز جلال

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

عربي

السعودية تُسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ خمسة أشهر

السعودية تُسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ خمسة أشهر

الجيش السوداني يؤكد التزامه بالعملية السياسية في البلاد

الجيش السوداني يؤكد التزامه بالعملية السياسية في البلاد

قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

حاكم الإمارات يعين ولي للعهد ويصدر عدة قرارات

حاكم الإمارات يعين ولي للعهد ويصدر عدة قرارات