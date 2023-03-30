اتخذ عدة قرارات.. الصالح يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

رام الله - دنيا الوطنترأس وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى، بحضور أمين سر المجلس م. فاتن تمراز، وأعضاء المجلس من وكلاء الوزارات وممثلي الجهات ذات العلاقة.وقرر المجلس الموافقة على العديد من المشاريع ووضعها موضع التنفيذ ومنها :تعديل تنظيمي لمسارات شوارع وذلك في التجمعات التالية (دير جرير، وأريحا، وجنين) ولمشاريع هيكلي تفصيلي لغاية الافراز في بلدة عصيرة الشمالية واخر في بلدة طلوزة، ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية الإسكان في بيت امرين، وهيكلي تفصيلي لتنظيم الاستعمال إلى تجاري في جفنا، وهيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع وتنظيم الاستعمال إلى سكن ب في بلدات (تل، وبروين، وعراق بورين).وأعاد المجلس إيداع المشاريع التالية للاعتراضات وذلك لمخطط هيكلي كفر نعمة، وهيكلي تفصيلي لغاية اقامة مصنع محارم في كفل حارس، وهيكلي تفصيلي لغاية الاسكان في جبع ومشروع تعديل تنظيمي لالغاء شارع في قباطية.ووافق المجلس على طلبات تسهيلات وطلبات استئناف لترخيص ابنية وذلك في التجمعات التالية: (القبيبة، ورامين، واودلا، وتل، وقباطية، ومادما، وأبو فلاح، والطيبة، وكفل حارس، وكفر قدوم) إضافة إلى مشروع هيكلي تفصيلي لغاية الافراز في دير ابزيع.وشكل المجلس لجان فرعية وذلك لعدة مشاريع منها تعديلات تنظيمية وطلبات تسهيلات وذلك في التجمعات التالية (بيت جالا، وام صفا، والطيبة).وكلف المجلس الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة عدة طلبات وذلك في التجمعات التالية (مخطط هيكلي يتما، وتعديل تنظيمي في برقا، وتعديل مسار واد في بيت وزن، وعدة طلبات تسهيلات واستئناف في رافات، وطلب تسهيلات في الزعيم، وطلب تسهيلات في عصيرة الشمالية، وتصنيف اراضي في كفر قدوم).ورد المجلس طلبات تسهيلات لترخيص ابنية في التجمعات التالية: (جنين، وبيت دجن، ورمون، وعورتا، وعراق بورين)، كما وأجل المجلس مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع لغاية اقامة خلاليا شمسية في سفارين.