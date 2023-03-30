غزة: الدعليس يدعو أونروا للاستجابة لمطالب المقاولين





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس رئيس اتحاد المقاولين المهندس، علاء الأعرج صباح اليوم، الخميس، برئيس متابعة العمل الحكومي، بغزة، عصام الدعليس، برفقة وفد من اتحاد المقاولين لمناقشة العديد من القضايا ذات الأهمية.وبحث الأعرج مع الدعليس خلال اللقاء الذي حضره وكلاء وزارات المالية والتنمية والأشغال، قرار مقاطعة الاتحاد لمشاريع وكالة الغوث، مؤكدا على إصرار إدارة الاتحاد على موقفها باستمرار المقاطعة حتى تحصيل كافة الحقوق.من جانبه عبر الدعليس عن تفهمه ودعمه لموقف الاتحاد في تحصيل حقوقه والدفاع عن حقوق المقاولين.ودعا خلال اللقاء وكالة الغوث إلى ضرورة التعامل بشكل إيجابي مع مطالب اتحاد المقاولين، مبدياً حرصه الشديد على استمرار وكالة الغوث في تنفيذ مشاريعها لصالح اللاجئين في قطاع غزة.وبحث وفد الاتحاد مع الدعليس العديد من القضايا التي تتعلق باسترجاع الضريبة من رام الله، والعلاقة بين الاتحاد ووزارة المالية بغزة، وناقش مجموعة من القضايا ذات العلاقة بعمل الاتحاد لدى المؤسسات الحكومية بغزة.