ترجيحات بعودة غالانت لمنصب وزير الجيش بهذا الشرط





وجاء أن "الرسالة ستتضمن اعتذاراً عن توقيت خروج غالانت بتصريحه فقط وليس على فحواه"، فيما لم يحدد موعدا لذلك.



وقالت (القناة 12): إن "نتنياهو يقترب من اتخاذ قرار بشأن إرسال كتاب إقالة لغالانت، أو إعادته بشروط أخرى، لكن يبدو أن الاعتذار العلني، شرط ضروري لاستمراره في منصبه".



وأوضحت القناة أن غالانت التقى درعي، مساء الأربعاء في منزل الأخير، من أجل التوصل إلى حل وسط يتفق عليه الطرفان.



وفي حين ذكرت القناة أنه "يبدو أن نتنياهو لا يريد أن يكون غالانت وزيرا للدفاع، لكنه لا يريد عزله"، لفتت إلى أن "فرص اعتذار الوزير والبقاء في منصبه، تتزايد".



ووفق القناة، أوضح درعي لغالانت أن "الاعتذار عن كلماته، سيكون ضروريًا للخروج من الموقف المأزوم".





ولفتت القناة إلى أن محادثات كثيرة عقدت خلال الساعات الـ 48 الماضية، بهدف حل الأزمة نتنياهو وغالانت.



رام الله - دنيا الوطنيواصل رئيس حزب (شاس) في إسرائيل، آريه درعي، مساعيه في التوسط بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش المقال، يؤاف غالانت، بهدف عدم إخراج إقالة الأخير إلى حيز التنفيذ.ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن غالانت في نهاية حديث أجراه مع درعي، أمس الأربعاء، أعطى له الضوء الأخضر، للمضي قدما في مساعيه التي تتضمن أن يتقدم بالاعتذار لنتنياهو على أن ينشر الاعتذار علنا.وبحسب تسوية اقترحها درعي، يتعين على غالانت إصدار بيان بهدف إبقائه في منصبه، "يعتذر بموجبه عن توقيت تصريحه لوسائل الإعلام".