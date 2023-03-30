مباشر | فصائل فلسطينية تنظم تجمعاً جماهيرياً في القطاع لإحياء ذكرى النكبة

دولي

ترجيحات بعودة غالانت لمنصب وزير الجيش بهذا الشرط

ترجيحات بعودة غالانت لمنصب وزير الجيش بهذا الشرط
نتنياهو وغالانت في اجتماع أمني - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
يواصل رئيس حزب (شاس) في إسرائيل، آريه درعي، مساعيه في التوسط بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين  نتنياهو، ووزير الجيش المقال، يؤاف غالانت، بهدف عدم إخراج إقالة الأخير إلى حيز التنفيذ.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن غالانت في نهاية حديث أجراه مع درعي، أمس الأربعاء، أعطى له الضوء الأخضر، للمضي قدما في مساعيه التي تتضمن أن يتقدم بالاعتذار لنتنياهو على أن ينشر الاعتذار علنا.

وبحسب تسوية اقترحها درعي، يتعين على غالانت إصدار بيان بهدف إبقائه في منصبه، "يعتذر بموجبه عن توقيت تصريحه لوسائل الإعلام". 

وجاء أن "الرسالة ستتضمن اعتذاراً عن توقيت خروج غالانت بتصريحه فقط وليس على فحواه"، فيما لم يحدد موعدا لذلك.

وقالت (القناة 12): إن "نتنياهو يقترب من اتخاذ قرار بشأن إرسال كتاب إقالة لغالانت، أو إعادته بشروط أخرى، لكن يبدو أن الاعتذار العلني، شرط ضروري لاستمراره في منصبه".

وأوضحت القناة أن غالانت التقى درعي، مساء الأربعاء في منزل الأخير، من أجل التوصل إلى حل وسط يتفق عليه الطرفان.

وفي حين ذكرت القناة أنه "يبدو أن نتنياهو لا يريد أن يكون غالانت وزيرا للدفاع، لكنه لا يريد عزله"، لفتت إلى أن "فرص اعتذار الوزير والبقاء في منصبه، تتزايد".

ووفق القناة، أوضح درعي لغالانت أن "الاعتذار عن كلماته، سيكون ضروريًا للخروج من الموقف المأزوم". 

ولفتت القناة إلى أن محادثات كثيرة عقدت خلال الساعات الـ 48 الماضية، بهدف حل الأزمة نتنياهو وغالانت.

أخبار ذات صلة

ترجيحات بعودة غالانت لمنصب وزير الجيش بهذا الشرط

ترجيحات بعودة غالانت لمنصب وزير الجيش بهذا الشرط

تحطّم مروحيتين للجيش الأمريكي فوق ولاية كنتاكي

تحطّم مروحيتين للجيش الأمريكي فوق ولاية كنتاكي

رسالة شديدة من بايدن لنتنياهو قادته لتجميد خطة القضاء

رسالة شديدة من بايدن لنتنياهو قادته لتجميد خطة القضاء

البيت الأبيض: طالبنا إسرائيل باتخاذ قرارات سريعة في ملف القضاء

البيت الأبيض: طالبنا إسرائيل باتخاذ قرارات سريعة في ملف القضاء

بن غفير سيطرح على الحكومة قرار إنشاء الحرس الوطني الخاص به

بن غفير سيطرح على الحكومة قرار إنشاء الحرس الوطني الخاص به

بن غفير يُعقب على عدم دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض ويوجه رسالة إلى بايدن

بن غفير يُعقب على عدم دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض ويوجه رسالة إلى بايدن

بدءاً من سبتمبر.. توقعات بدخول الإسرائيليين الولايات المتحدة دون تأشيرة

بدءاً من سبتمبر.. توقعات بدخول الإسرائيليين الولايات المتحدة دون تأشيرة

جنود وضباط احتياط: على نتنياهو عدم الانتظار وإبقاء غالانت في منصبه

جنود وضباط احتياط: على نتنياهو عدم الانتظار وإبقاء غالانت في منصبه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شبكة المنظمات الأهلية تصدر بياناً بمناسبة ذكرى يوم الأرض

شبكة المنظمات الأهلية تصدر بياناً بمناسبة ذكرى يوم الأرض

الديمقراطية: الأرض هي جوهر الصراع مع الاحتلال وبالمقاومة وحدها سينتصر شعبنا

الديمقراطية: الأرض هي جوهر الصراع مع الاحتلال وبالمقاومة وحدها سينتصر شعبنا

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حماس تُصدر بياناً في الذكرى 47 ليوم الأرض

حماس تُصدر بياناً في الذكرى 47 ليوم الأرض

إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين

إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين

كيف جاءت أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق القطاع اليوم؟

كيف جاءت أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق القطاع اليوم؟

شاهد: قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها على الوافدين إلى الأقصى

شاهد: قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها على الوافدين إلى الأقصى

أجواء باردة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأحد

أجواء باردة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأحد

منوعات

بعد تحريضها لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يوجّه رسالة لرضوى الشربيني

بعد تحريضها لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يوجّه رسالة لرضوى الشربيني

الموت يفجع الفنان المصري محمد عز

الموت يفجع الفنان المصري محمد عز

صورة.. فيفي عبده تصدم متابعيها بآخر ظهور لها

صورة.. فيفي عبده تصدم متابعيها بآخر ظهور لها

منة فضالي بتصريح مثير للجدل: لما أتجوز تاني بفكر ألبس بدلة والعريس فستان

منة فضالي بتصريح مثير للجدل: لما أتجوز تاني بفكر ألبس بدلة والعريس فستان

شاهد: رد فعل جنونية من إيمان العاصي خلال حلقة رامز جلال

شاهد: رد فعل جنونية من إيمان العاصي خلال حلقة رامز جلال

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

بالصور: هند صبري تلفت الأنظار في ظهورها الأخير

بالصور: هند صبري تلفت الأنظار في ظهورها الأخير

صورة.. حلا شيحة توجّه رسالة غامضة لمتابعيها

صورة.. حلا شيحة توجّه رسالة غامضة لمتابعيها

فيديو: هل تعرضت نهى العمروسي للتحرش أثناء تصوير أحد أعمالها الدرامية؟

فيديو: هل تعرضت نهى العمروسي للتحرش أثناء تصوير أحد أعمالها الدرامية؟

المونولوجست عادل الفار برسالة قاسية لشيرين عبد الوهاب: اهدي شوية عيب

المونولوجست عادل الفار برسالة قاسية لشيرين عبد الوهاب: اهدي شوية عيب

عربي

السعودية تُسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ خمسة أشهر

السعودية تُسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ خمسة أشهر

الجيش السوداني يؤكد التزامه بالعملية السياسية في البلاد

الجيش السوداني يؤكد التزامه بالعملية السياسية في البلاد

قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

حاكم الإمارات يعين ولي للعهد ويصدر عدة قرارات

حاكم الإمارات يعين ولي للعهد ويصدر عدة قرارات